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美中會談 陸稱取得初步共識 下一步將繼續保持磋商進程

經濟日報／ 記者廖士鋒謝守真／綜合報導
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。（路透）
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。（路透）

美中在法國巴黎舉行的第六輪經貿會談結束。新華社昨（16）日晚間快訊指出，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼說，過去的一天半，中美雙方團隊進行了深入、坦誠、建設性的磋商。通過這次磋商，雙方已經就一些議題取得初步共識，下一步將繼續保持磋商進程。

中美高級經貿官員15至16日在巴黎新一輪貿易談判，議程涵蓋雙邊關稅和非關稅措施的可能延長以及雙邊投資等議題。香港南華早報報導，雙方同意「繼續保持關稅穩定」，並討論了建立促進雙邊投資機制的可能性。

截至16日晚間11時，會談成果尚未正式出爐，大陸外交部昨對此仍三緘其口。

但外媒披露，會談「異常穩定」，且雙方可能在農業、關鍵礦產和管理貿易等領域達成協議，這些協議可能在北京的川習會上討論。

此次談判雙方代表分別是大陸副總理何立峰美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾等人，新華社公布的照片顯示談判地點在經濟合作與發展組織總部。而大陸外交部發言人林劍昨日下午舉行例行記者會時，針對經貿會談的最新消息，僅簡短表示，「具體資訊建議詢問中方主管機關」。

路透昨日引述知情人士透露稱會談「異常穩定」。報導援引消息人士稱，在會談中，大陸表示願意進一步購買美國農產品，包括家禽、牛肉和非大豆大田作物。雙方並討論了建立新的正式機制，以幫助管理雙邊的貿易和投資，其中「貿易委員會」是尋找兩國可以在不損害彼此國家安全或關鍵供應鏈的情況下，以平衡的方式發展貿易的產品和產業；「投資委員會」將處理兩國可能出現的「具體投資問題」，但不會制定廣泛的投資政策。

至於科技上，美方提到了大陸產的關鍵礦物流向美國公司的問題，並對美國航太業無法從大陸獲得釔表示擔憂，釔被用於噴氣發動機渦輪機等應用領域。雙方「找到了一些方法來放寬」關鍵礦產領域中更具挑戰性的爭議，但未提供具體細節。

大陸商務部發言人昨針對美國12日以「未禁止進口強迫勞動產品」為由對包括大陸在內的60個經濟體發起301調查，表態稱「中方已向美方提出交涉」。

對此，李成鋼昨表示，中方對美方單邊的301調查的立場是一貫的，中方反對這種單邊的調查。「我們對這些調查的可能結果對來之不易的中美穩定的經貿關係可能造成的干擾和破壞表示擔憂。」

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