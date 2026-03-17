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川普北京行 去是不去

經濟日報／ 香港特派員 李春

美國總統川普的月底北京行看來可能生變。在川普提出要中國護航荷莫茲海峽，否則他可能延後訪中的新說法後，中方回應含糊以對，北京學者圈的議論有「可來可不來」、「愛來不來」、「不來更好」三種說法。

「可來可不來」論是由巴黎談判說起，認定川普並非因伊朗危機而撒嬌，而是因在巴黎換牌不如意而發脾氣。

中國副總理何立峰和美國財長貝森特15日起在巴黎展開磋商，但第一天的六小時就談得不順。針對這次磋商，新華社說是機遇也是考驗，呼籲雙方應算大帳；人民日報說中美經貿磋商理應成為新一年經貿良性互動的開端。語調都很友好，內容都有壓力。

還有一個談得不順的佐證，是中國商務部發言人（就美方301調查）說，雙方正在巴黎舉行新一輪經貿磋商，中方已向美方提出交涉，敦促美方立刻糾正錯誤做法，將保留採取一切必要措施的權利。這算是較強硬回應。

有學者認為，很有可能巴黎磋商不順利，美國拿不到想要的，那川普到北京也就只拿走大豆訂單，所以掀桌子。

再說「愛來不來」論，應當是指巴黎磋商外的話題，即台灣問題。北京學者相信，中方主要訴求是川普在北京說出「反對台獨」，美方看來沒鬆口，不僅如此，白宮反而安排放話給媒體，訪京回去後即簽署對台售武，雖美國總統有過類似先例，都是只做不說，今次先放話，以為是張硬牌，結果可能弄巧成拙，令北京硬起來。

軍事學者說，共軍不可能派軍艦參加美軍護航行動，這有違中國外交形象，也損害中國與伊朗關係，影響與俄羅斯的「背靠背」，何況今次如果沒了台灣牌，如果說要用來換川普訪問，那就真的是「愛來不來」了。

「不來更好」說是，長遠看，川普不到北京反而更好。一是在委內瑞拉事件、伊朗戰爭以來，川普和美國在中國中性立場人群中形象崩塌，今次川普訪京，當局還要找理由來釋疑，所以「穩住美國」說盛行，在這層意義上，川普不來更好。

其二，川普如推遲訪京，有可能令中美關係短期內出現不確定性，貿易休戰結束，新貿易戰再起，但由於很快就要安排深圳APEC互訪，高層交往中斷時間不會太長，以目前經濟狀況，中方也對新貿易戰有備而來，而川普不去北京，之前安排的讓步、承諾等都可不兌現，反而短期負擔減輕。

貝森特 何立峰 新華社

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