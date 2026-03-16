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白宮：川普專注伊朗戰事 川習將會晤但「相當可能」延後
路透16日報導，白宮發言人李維特當天說，美國總統川普計畫與中國大陸國家主席習近平舉行的會晤不會告吹，但可能因川普仍專注於伊朗戰事而延後。
路透說，川普預定3月31日至4月2日訪中，期間將舉行「川習會」。川普15日告訴英國金融時報，若中國不協助解封荷莫茲海峽，他可能延後該會晤。中國外交部未回覆路透的置評請求。
李維特接受福斯新聞「福斯與朋友們」節目訪問時說，「我不認為會晤岌岌可危，但相當可能延後」；若川普訪中行真的延後，白宮將盡快宣布新日期。
李維特說，川普作為三軍統帥，目前首要責任是確保對伊朗軍事行動持續成功，「他在白宮、在家都正日夜不停為此努力。因此我們期待很快宣布這些日期」。
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