外界揣測不實！貝森特：川習會若延期 市場無需反應

美國財長貝森特淡化處理川習會可能延期的影響，強調市場無需做出反應，並透露美國與中國大陸的貿易談判，情況不錯。

貝森特16日在CNBC上表示，外頭有不實說法，倘若川習會延後，是由於川普要求，中國大陸須先協助重啟荷莫茲海峽，這是一派胡言。會議若因某些緣故改期，原因出在籌備作業。

貝森特還說，要是川習會延期，是因「總統想留在華府協調戰爭行動-- 此種時候出訪國外，也許並非最佳時刻。」

貝森特和美國貿易代表葛里爾，剛結束與中方為期一天半的貿易談判。他說，會議情況「相當不錯」，雙方討論購買農產品等美國商品；美方也解釋，對等關稅遭裁定違法後，華府正在重新開徵。

全球憂慮能源供給，但貝森特預測油價或許會在幾個月後，降至遠低於每桶80美元。他說，許多主流媒體試圖把這件事塑造成危機，但其實不然。這將會結束，他不知道要幾周，但落幕後世界會更安全，能源供給也會更充足。