川普暗示中國不護航將延後訪中 貝森特澄清：若延後將是後勤問題

路透16日報導，美國財政部長貝森特當天接受美媒CNBC訪問時說，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平能否按計畫在本月稍晚會晤，還有待觀察，但若有變動，將是由於伊朗戰爭期間的後勤問題。

川普15日曾在英國金融時報訪問說，若中國不幫助恢復荷莫茲海峽航運暢通，他可能延後這次訪問。中國外交部未回應路透的置評請求。

貝森特並向CNBC說，美國對若干伊朗、印度和中國船隻通過荷莫茲海峽，目前並不介意，也說任何緩解油價上漲的措施，都將視伊朗戰爭持續多久來決定。

貝森特說，現在可見愈來愈多燃料船開始通過荷莫茲海峽，「伊朗船隻持續通過，我們允許這發生，以便向世界其他地區供應燃料。我們現在還看到印度船隻通過，我們相信若干中國船隻也已通過」。

貝森特聲稱，任何護航艦隊到達波斯灣前，供給應就會開始增加，認為伊朗正開放一個「自然的開口」，美方對此沒有異議，「我們希望世界供給充足」。

被問及除了釋出石油儲備，川普政府還將用哪些工具緩解油價上漲等戰爭影響，貝森特說，這將取決於衝突持續的時間。