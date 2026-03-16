快訊

蘋果無預警推全新AirPods Max 2！定價17990元搭載H2晶片、主動式降噪升級

安啦！台指期強震後 押寶買盤進場、指數大漲300點

蔡依林演唱會驚魂瞬間 「真相之書」突失控歪斜畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

川普暗示中國不護航將延後訪中 貝森特澄清：若延後將是後勤問題

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特5日在白宮出席活動。美聯社
美國財政部長貝森特5日在白宮出席活動。美聯社

路透16日報導，美國財政部長貝森特當天接受美媒CNBC訪問時說，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平能否按計畫在本月稍晚會晤，還有待觀察，但若有變動，將是由於伊朗戰爭期間的後勤問題。

川普15日曾在英國金融時報訪問說，若中國不幫助恢復荷莫茲海峽航運暢通，他可能延後這次訪問。中國外交部未回應路透的置評請求。

貝森特並向CNBC說，美國對若干伊朗、印度和中國船隻通過荷莫茲海峽，目前並不介意，也說任何緩解油價上漲的措施，都將視伊朗戰爭持續多久來決定。

貝森特說，現在可見愈來愈多燃料船開始通過荷莫茲海峽，「伊朗船隻持續通過，我們允許這發生，以便向世界其他地區供應燃料。我們現在還看到印度船隻通過，我們相信若干中國船隻也已通過」。

貝森特聲稱，任何護航艦隊到達波斯灣前，供給應就會開始增加，認為伊朗正開放一個「自然的開口」，美方對此沒有異議，「我們希望世界供給充足」。

被問及除了釋出石油儲備，川普政府還將用哪些工具緩解油價上漲等戰爭影響，貝森特說，這將取決於衝突持續的時間。

美國 伊朗 習近平

延伸閱讀

施壓北京護航霍爾木茲海峽 川普將延後訪華？

川普要中國協助重啟荷莫茲海峽 CNN：中國不太可能配合

若不護航將推遲訪華！川普施壓陸促解封荷莫茲…陸外交部回應了

川普施壓北京促解封荷莫茲 大摩：為中美峰會添複雜性

相關新聞

外界揣測不實！貝森特：川習會若延期 市場無需反應

美國財長貝森特淡化處理川習會可能延期的影響，強調市場無需做出反應，並透露美國與中國大陸的貿易談判，情況不錯。

白宮：川普專注伊朗戰事 川習將會晤但「相當可能」延後

路透16日報導，白宮發言人李維特當天說，美國總統川普計畫與中國大陸國家主席習近平舉行的會晤不會告吹，但可能因川普仍專注於伊朗戰事而延後。

川普暗示中國不護航將延後訪中 貝森特澄清：若延後將是後勤問題

路透16日報導，美國財政部長貝森特當天接受美媒CNBC訪問時說，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平能否按計畫在本月稍晚會晤，還有待觀察，但若有變動，將是由於伊朗戰爭期間的後勤問題。

施壓北京護航霍爾木茲海峽 川普將延後訪華？

美國總統川普暗示將延後與中國國家主席習近平的會議，施壓北京協助解除霍爾木茲海峽的封鎖。隨著貿易談判持續進行，川普強調需要更多聯盟共同行動，並對全球能源價格飆升表示關切。

川普要中國協助重啟荷莫茲海峽 CNN：中國不太可能配合

美國總統川普接受英國金融時報訪問時，突然表示希望中國大陸協助重啟荷莫茲海峽，否則可能延後原定本月底的大陸行。美國CNN報導，中國幾乎沒有意願配合川普要求。

「每天都想妳」 英王儲威廉王子母親節發布黛妃未公開母子照

英國BBC報導，英國王儲威廉王子15日英國母親節在社群媒體Instagram發布一張母親黛安娜王妃生前未曾公開的母子合照，緬懷亡母。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。