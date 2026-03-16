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川普要中國協助重啟荷莫茲海峽 CNN：中國不太可能配合

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

美國總統川普接受英國金融時報訪問時，突然表示希望中國大陸協助重啟荷莫茲海峽，否則可能延後原定本月底的大陸行。美國CNN報導，中國幾乎沒有意願配合川普要求。

伊朗藉由關閉這條重要航道，有效切斷世界五分之一原油供應，引發油價飆漲和能源短缺影響全球經濟危機。川普因此呼籲法國、英國、日本、南韓等國，合作確保荷莫茲海峽安全。

川普正施加更大壓力以說服中國。他在英國金融時報的訪談中表示，他想在本月底和中國國家主席習近平的峰會前，知道大陸是否會提供協助，若沒得到答覆可能延後此行。

這個要求非比尋常。伊朗對中國相當友善，川普卻要求中國冒險投入軍事資產加入美國對伊朗的戰爭，並威脅若不這麼做就停止外交。

但與其他亞洲國家相比，中國更有能力應對曠日持久的能源危機。中國在過去幾年透過儲備原油、進口多元化和投資數十億美元在風力、太陽能和電動車等潔淨能源，努力減輕石油危機影響。CNN指出，伊朗正考慮允許部分油輪通過荷莫茲海峽，前提是這些石油是人民幣結算。

新加坡國立大學東亞研究所教授郝福滿表示：「中國可能會表示，『好吧，我們就等著看』。鑑於他們戰略上相當安全，他們將有一些運籌帷幄的空間。」

在中國內部，關於這場衝突的消息帶有一種幸災樂禍氣氛。總部在北京的研究機構「全球化智庫」理事長王輝耀表示：「這幾天川普在世界上很孤立，沒有人真的支持他。他發動的伊朗戰爭確實令世界不安，他現在處境相當艱難。」

雖然中國官媒15日的評論呼籲，在目前全球局勢不確定狀況下加強中美合作，但「環球時報」譴責派遣戰艦前往荷莫茲海峽的想法，質疑這並非分擔責任，而是分擔這場美方發動卻無法結束的戰爭風險。

儘管中國不太可能在荷莫茲海峽採取行動，但中國仍然有動機讓整個地區恢復穩定。雖然中國相對較能抵禦油價危機，但並不能完全免於能源價格上漲的影響。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示：「這仍然會很痛苦，他們確實希望保持經濟持續運轉。」

全球經濟 伊朗 英國

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