快訊

鴻海法說會／今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

聽新聞
0:00 / 0:00

美右翼名嘴稱與伊朗通聯被查 遭扣上外國代理人罪名

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

美國知名保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）在社群平台X上傳影片表示，美國司法部準備在中央情報局（CIA）建議下，以伊朗政權「未登記外國代理人」罪名將他起訴。

根據「紐約郵報」（New York Post）報導，56歲的卡爾森昨天晚間在社群平台X上發布影片聲稱，「中情局正準備針對我進行某種刑事移送，向司法部提交一份基於所謂我犯下罪行的報告」。

卡爾森說：「那是什麼罪行？就是戰前與伊朗人士交談。他們（中情局）讀了我的簡訊。」

卡爾森聲稱，他將被根據1938年「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）被起訴。該法要求任何接受外國政府資助進行遊說或政治倡議的人員，必須向司法部登記。

卡爾森一向公開批評川普總統（Donald Trump）發動的「史詩怒火」（Operation Epic Fury）行動，但他堅決否認自己是伊朗的資產。

卡爾森說：「我不是外國勢力的代理人。與許多評論美國政治和全球事務的人不同，我唯一的忠誠對象是美國，且從未做出不利於國家的行為。」

他還說，自己從未收受他國資金。「我不需要，也不想要」。

這位前福斯新聞頻道（Fox News）主持人說，與外國消息來源接觸是他身為新聞記者和評論員工作的一部分。「我是美國人，可以跟任何人說話。」

卡爾森在影片中暗示這項調查具有政治動機。他指出，部分人士對他關於以色列的觀點感到憤怒，並表示「國家在戰爭時期往往會變得更加威權，對異議的容忍度也會大幅降低。」

卡爾森過去曾是川普的堅定支持者，且在2月28日美國與以色列聯手打擊伊朗前幾週，曾多次與川普在白宮會面。

據信卡爾森與川普上一次會面是2月23日，就在美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）接受卡爾森專訪引發爭議後不久。由於會面時機敏感，引發外界臆測卡爾森當時在白宮遭川普總統的當面斥責。

卡爾森曾於2025年7月專訪伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）而遭外界抨擊。批評者認為他

提供伊朗一個全球性發聲平台，且在訪談過程中未提出任何質疑與反駁。

卡爾森曾被指控散布反猶太陰謀論。他先前批評導致伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡的空襲行動「令人反感且邪惡」，並聲稱這場戰爭是為了以色列的利益而戰。這番言論隨即遭到白宮公開譴責。

川普3月5日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時說：「我早就知道塔克（卡爾森）迷失了方向…他不屬於MAGA（讓美國再次偉大）…MAGA是美國優先，塔克則完全不是。」

中情局 川普 美國

延伸閱讀

伊朗新領袖被爆「在俄國動手術」！美媒曝現在德黑蘭實際掌權是這群人

批媒體報導伊朗戰事不實 FCC主席揚言撤照

中東戰爭第3週 川普稱與伊朗對話仍無協議

美官員預測伊朗戰爭數週內結束 德黑蘭稱從未要求停火

相關新聞

「每天都想妳」 英王儲威廉王子母親節發布黛妃未公開母子照

英國BBC報導，英國王儲威廉王子15日英國母親節在社群媒體Instagram發布一張母親黛安娜王妃生前未曾公開的母子合照，緬懷亡母。

川普籲護航荷莫茲 盟友推三阻四 中官媒：美居然要求幫忙收爛攤子

美國總統川普14日要中、法、日、韓、英派軍艦赴荷莫茲海峽護航，其中，中英法是聯合國安理會常任理事國；但被點名國家多未正面回應。

明年總統大選風向標…法國市政選舉 國民聯盟宣稱領先

法國15日舉行地方選舉首輪投票，選出市長和市議員，被視為是明年總統大選前的政治風向標，在總統大選民調中領先的極右翼國民聯盟，希望在地方選舉取得大城市的控制權來增強影響力，並宣稱多名現任市長已在首輪選舉中成功連任。

兩周空窗期後…中國軍機突又繞台飛行

在經過兩周多原因不明的「空窗期」後，中國軍機再度擾台，台灣國防部在15日晨間通報中確認，中國解放軍在過去本24小時內出動了26架次軍機，密集出現在台灣海峽周邊。此一情況不僅意味中國軍機恢復擾台的軍事行動，也使得之前北京方面突然停止擾台的動作更加耐人尋味。

一代哲人哈伯瑪斯：聯邦德國精神的代言者（1929－2026）

編按：德國哲學家尤爾根．哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）於2026年3月14日逝世，享壽96歲。哈伯瑪斯成長於威瑪共和、歷經過納粹德國時期，成就於聯邦德國時代，為當代西方哲學巨擘，也影響了社會學、歷史學等人文社會領域。本文由中央研究院歐美研究所博士後研究學者黃哲翰撰文，並同步刊登於黃哲翰的個人Facebook。

菲律賓民調：小馬可仕滿意度回升 仍落後副總統薩拉

菲律賓將於2028年舉行總統大選，各陣營民調表現開始受到關注。最新民調顯示，總統小馬可仕的施政滿意度與民眾信任度均出現上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。