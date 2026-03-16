以色列打擊黎巴嫩南部真主黨 展開「有限地面行動」

以色列軍方今天表示，已針對黎巴嫩南部真主黨的據點，展開所謂的「有限地面行動」。

法新社報導，以色列軍方在聲明中說：「近幾天來，以色列國防軍（IDF）第91師已針對黎巴嫩南部主要的真主黨（Hezbollah）據點，展開有限且目標明確的地面行動，目的是強化前方防禦地區。」

聲明稱：「這項作戰行動是更大規模防禦措施的一部分，旨在建立並強化前進防禦態勢，包括拆除恐怖組織基礎設施、消滅在當地活動的恐怖分子，以消除威脅，為以色列北部居民增添一層額外的安全保障。」

聲明還表示：「在部隊進入該地區之前，以色列國防軍已運用炮兵與以色列空軍對多個恐怖分子目標進行打擊，以減輕作戰環境中的威脅。」

美國與以色列2月底聯手對伊朗發動空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，伊朗支持的真主黨於3月2日對以色列發動攻擊，黎巴嫩因此被捲入中東戰爭。以色列隨後對鄰國黎巴嫩發動空襲，並派遣部隊進入邊境地區。