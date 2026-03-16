歐盟考慮執行海軍任務 助荷莫茲海峽恢復暢通

歐盟正衡量兩種海軍任務方案，以協助荷莫茲海峽恢復通行：一是擴大現行紅海任務的範圍至波斯灣，二是籌組「志願者聯盟」，由成員國視情況提供軍力。

美聯社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「維持荷莫茲海峽（HormuzStrait）暢通符合我們的利益，因此我們也正在討論，歐洲可在這方面採取哪些行動。」

歐盟各成員國外交部長今天在布魯塞爾召開會議前，卡拉斯發表了上述聲明。

卡拉斯指出，由於能源與肥料價格上漲，伊朗戰爭已成他們本次會議的首要議題。

根據她的說法，歐盟可擴大現行的盾牌（Aspides）海軍任務，將保護紅海航運的範圍延伸至波斯灣，或者成立「志願者聯盟」（coalition of the willing），由成員國視情況貢獻軍力。

歐洲的盾牌任務成立於2024年，目的在保護紅海船隻免受葉門叛軍青年運動（Houthi）襲擊。

美國總統川普（Donald Trump）日前呼籲7個國家派軍艦協防荷莫茲海峽，其中包括中國、日本、韓國、英國及法國，但目前未獲肯定答覆。