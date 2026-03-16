菲節能措施因應中東衝突 南海巡邏演習不受影響

菲律賓軍方今天表示，雖然政府在中東衝突背景下推行節能措施，但軍方在南海的巡邏行動以及與理念相近國家之間的聯合軍事演習不受影響。

中東局勢持續衝擊全球能源市場，菲律賓燃料價格已出現數波上漲，總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）稍早前宣布節能措施，包括部分政府機關實施每週4天工作制，以降低辦公大樓用電量，同時減少公務員通勤所需燃料。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）今天在ANC電視台訪談節目中表示，節能措施對軍方的主要影響在於行政運作，一些簡易節能行政措施已經開始實施。

但崔尼代強調「主權無價」，軍方在「西菲律賓海」（WPS）巡邏任務不受節能措施影響。

菲律賓政府把從領海基線向西延伸出去200海里專屬經濟海域稱為「西菲律賓海」，與中國主張擁有的南海海域重疊，雙方長年衝突不斷。菲方不時指控中國船艦騷擾菲律賓公務船、公務飛機以及漁民。

崔尼代補充，菲律賓與理念相近國家之間的各種聯合軍事演習將持續進行，「目前沒有任何跡象顯示演習頻率會減少」。

他說，目前菲律賓海軍飛彈巡防艦席蘭號（BRPDiego Silang）仍赴澳洲參加本年度「卡卡杜軍事演習」（Exercise Kakadu）與國際艦隊檢閱儀式，即使往返菲澳需時數週、消耗大量燃料。

崔尼代強調，菲律賓與理念相近國家之間的聯合軍事演習都已完成事前規劃，因此除非出現重大變化，否則都將如期進行。