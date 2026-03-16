快訊

羅志祥驚傳請辭「綜藝OK啦」 中天證實節目暫停錄製

竹科台電變電所起火原因出爐 廠內設備更新施工釀火災

竹科變電所設備測試發生火警 台電：未造成停電、原因調查中

菲節能措施因應中東衝突 南海巡邏演習不受影響

中央社／ 馬尼拉16日專電

菲律賓軍方今天表示，雖然政府在中東衝突背景下推行節能措施，但軍方在南海的巡邏行動以及與理念相近國家之間的聯合軍事演習不受影響。

中東局勢持續衝擊全球能源市場，菲律賓燃料價格已出現數波上漲，總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）稍早前宣布節能措施，包括部分政府機關實施每週4天工作制，以降低辦公大樓用電量，同時減少公務員通勤所需燃料。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）今天在ANC電視台訪談節目中表示，節能措施對軍方的主要影響在於行政運作，一些簡易節能行政措施已經開始實施。

但崔尼代強調「主權無價」，軍方在「西菲律賓海」（WPS）巡邏任務不受節能措施影響。

菲律賓政府把從領海基線向西延伸出去200海里專屬經濟海域稱為「西菲律賓海」，與中國主張擁有的南海海域重疊，雙方長年衝突不斷。菲方不時指控中國船艦騷擾菲律賓公務船、公務飛機以及漁民。

崔尼代補充，菲律賓與理念相近國家之間的各種聯合軍事演習將持續進行，「目前沒有任何跡象顯示演習頻率會減少」。

他說，目前菲律賓海軍飛彈巡防艦席蘭號（BRPDiego Silang）仍赴澳洲參加本年度「卡卡杜軍事演習」（Exercise Kakadu）與國際艦隊檢閱儀式，即使往返菲澳需時數週、消耗大量燃料。

崔尼代強調，菲律賓與理念相近國家之間的聯合軍事演習都已完成事前規劃，因此除非出現重大變化，否則都將如期進行。

南海 菲律賓

延伸閱讀

菲軍方：中國間諜活動長期布局 恐影響總統大選

菲律賓民調：小馬可仕滿意度回升 仍落後副總統薩拉

美貿易調查 APEC前主管：供應鏈續被干擾並重組

中東局勢衝擊油價 菲律賓民眾生活壓力增

相關新聞

一代哲人哈伯瑪斯：聯邦德國精神的代言者（1929－2026）

編按：德國哲學家尤爾根．哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）於2026年3月14日逝世，享壽96歲。哈伯瑪斯成長於威瑪共和、歷經過納粹德國時期，成就於聯邦德國時代，為當代西方哲學巨擘，也影響了社會學、歷史學等人文社會領域。本文由中央研究院歐美研究所博士後研究學者黃哲翰撰文，並同步刊登於黃哲翰的個人Facebook。

「每天都想妳」 英王儲威廉王子母親節發布黛妃未公開母子照

英國BBC報導，英國王儲威廉王子15日英國母親節在社群媒體Instagram發布一張母親黛安娜王妃生前未曾公開的母子合照，緬懷亡母。

川普籲護航荷莫茲 盟友推三阻四 中官媒：美居然要求幫忙收爛攤子

美國總統川普14日要中、法、日、韓、英派軍艦赴荷莫茲海峽護航，其中，中英法是聯合國安理會常任理事國；但被點名國家多未正面回應。

明年總統大選風向標…法國市政選舉 國民聯盟宣稱領先

法國15日舉行地方選舉首輪投票，選出市長和市議員，被視為是明年總統大選前的政治風向標，在總統大選民調中領先的極右翼國民聯盟，希望在地方選舉取得大城市的控制權來增強影響力，並宣稱多名現任市長已在首輪選舉中成功連任。

兩周空窗期後…中國軍機突又繞台飛行

在經過兩周多原因不明的「空窗期」後，中國軍機再度擾台，台灣國防部在15日晨間通報中確認，中國解放軍在過去本24小時內出動了26架次軍機，密集出現在台灣海峽周邊。此一情況不僅意味中國軍機恢復擾台的軍事行動，也使得之前北京方面突然停止擾台的動作更加耐人尋味。

菲律賓民調：小馬可仕滿意度回升 仍落後副總統薩拉

菲律賓將於2028年舉行總統大選，各陣營民調表現開始受到關注。最新民調顯示，總統小馬可仕的施政滿意度與民眾信任度均出現上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。