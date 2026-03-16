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「每天都想妳」 英王儲威廉王子母親節發布黛妃未公開母子照

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國黛安娜王妃與兒子威廉王子1986年4月參加慶祝時任女王伊麗莎白二世60歲生日的感恩禮拜後，一起搭乘馬車回到溫莎堡。美聯社
英國黛安娜王妃與兒子威廉王子1986年4月參加慶祝時任女王伊麗莎白二世60歲生日的感恩禮拜後，一起搭乘馬車回到溫莎堡。美聯社

英國BBC報導，英國王儲威廉王子15日英國母親節在社群媒體Instagram發布一張母親黛安娜王妃生前未曾公開的母子合照，緬懷亡母。

這張先前未曾公開的合照來自家庭私人收藏。照片顯示黛安娜王妃與當時年僅2歲的威廉王子1984年在格洛斯特郡的海格羅夫莊園花田體合照。海格羅夫莊園是當時家庭的主要居所。

威廉王子在Instagram的貼文寫道：「今天以及每一天，我都想念我的母親。我也想著所有在今天緬懷他們摯愛的人。母親節快樂。W。」

黛安娜王妃1997年發生車禍後傷重不治，得年36歲。如果黛安娜王妃沒有去世，今年7月1日就是她65歲生日。

黛安娜王妃逝世時，威廉王子和哈利王子分別年僅15歲和12歲。兩人都曾公開談及年幼喪母對他們造成創傷性影響。

英國王室社群媒體X官方帳號也有發布母親節祝福。X貼文寫道：「祝福天下母親，以及今天思念母親的人們，度過寧靜的母親節周末。」

貼文也附上已故女王伊麗莎白二世1953年與尚且年幼的英國國王查理三世，及安妮長公主在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡合影的黑白照片。伊麗莎白二世當時飼養的柯基犬Sue也有入鏡。照片拍攝時，女王次子安德魯和么子愛德華王子尚未出生。

母親 BBC 王子

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