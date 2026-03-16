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施壓北京護航霍爾木茲海峽 川普將延後訪華？

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週日至週一（3月15至16日）的會談由美國財政部長貝森特（左）與中國副總理何立峰（右）主持。 （美聯社）
週日至週一（3月15至16日）的會談由美國財政部長貝森特（左）與中國副總理何立峰（右）主持。 （美聯社）

週日至週一（3月15至16日）的會談由美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰主持，美國貿易代表格裡爾（Jamieson Greer）及中國貿易談判代表李成鋼也出席，延續中美雙方去年在多個歐洲城市舉行的一系列磋商，旨在緩解美中雙方緊張的貿易關係。

新一輪貿易談判聚焦美國關稅、中國稀土出口、美國高科技管制及中國農產品採購等議題，為月底美國總統川普訪問中國的行程鋪路。白宮日前公布川普將於3月31日至4月2日訪中，但北京尚未證實。

美中代表團15日在經濟合作暨發展組織（OECD）的巴黎總部會談超過六小時，並於隔日上午續談。路透社引述知情人士稱，雙方可能在農產品、關鍵礦物及「管控式貿易」機制等議題達成部分共識，相關構想可能在川普月底於北京會晤中國國家主席習近平時進一步討論。

消息人士指出，中方在談判中對增加採購家禽、牛肉及大豆以外的美國農產品展現一定開放態度。另有消息人士宣稱，根據川普與習近平於2025年10月達成的貿易休戰協議，中國仍承諾在未來三年每年購買2500萬公噸美國大豆。

此外，美國日前針對中國等多個國家涉及強迫勞動問題而啟動「301調查」，可能為美國新的關稅措施鋪路。中國商務部16日發表聲明，批評美國此舉企圖構建貿易壁壘，「極具單邊性、武斷性和歧視性，是典型的保護主義行徑」，敦促華府「糾正錯誤做法」，同時表示中方已在新一輪磋商中就此向美方提出交涉。

另一項可能被討論的議題是伊朗戰事，特別是在全球對油價飆升，霍爾木茲海峽被封鎖導致能源供應的憂慮升高之際。

美國貿易代表格裡爾（Jamieson Greer）行前於13日表示，美方希望確保美中關係的穩定。中國官媒新華社14日則發表評論稱中美經濟合作取得「實質進展」，有助提振全球經濟信心。

不過，貿易分析人士認為，由於準備時間有限，加上華府目前將焦點放在美以對伊朗戰事，無論在巴黎會談或北京峰會上取得重大突破的可能性都不高。

前美國貿易談判代表、現任亞洲協會（Asia Society）華府政策中心負責人的柯特勒（Wendy Cutler）則表示：「鑑於兩國領導人今年可能會面多達四次，這些成果可能會分階段在一年內逐步推出。」

川普暗示可能延後川習會

美國總統川普週日（15日）接受《金融時報》採訪時表示，他可能延後原定於本月底與中國國家主席習近平的會晤，以施壓北京協助解除霍爾木茲海峽的封鎖。

川普稱，中國仰賴中東石油，因此應該與美國一起組成聯盟，恢復霍爾木茲海峽通行，「（訪中前）我們想知道北京會不會提供協助」。他也籲中國在月底川習會前採取行動，否則「為時已晚」，但他未進一步說明川習會可能延期至何時。

伊朗在美以伊戰爭爆發後實質封鎖了霍爾木茲海峽，導致全球五分之一石油航運受影響、全球能源價格飆升。15日晚間國際油價已升至每桶106美元，較戰爭剛爆發時上漲約45%。伊朗革命衛隊聲明指出，除非美國和以色列停止戰爭，否則將不會停止打擊海峽的石油運輸。

在華府週六轟炸伊朗哈爾克島石油裝卸中心的軍事目標、伊朗威脅報復之後，川普稱美國需要更多盟友共同在該海峽護航，他於「真實社群」平台發文敦促中國、法國、日本、韓國、英國等國派遣軍艦巡防霍爾木茲海峽，其中日本與澳洲已表態暫無派遣軍艦至該水域的計畫。

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