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菲軍方：中國間諜活動長期布局 恐影響總統大選

中央社／ 記者林行健馬尼拉16日專電

菲律賓軍方警告，與中國相關的間諜與滲透活動近年出現「趨勢性」發展，部分行動可能涉及長期布局，甚至可能影響菲律賓2028年總統大選。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）今天在ANC電視台訪問中表示，外國勢力的情報網往往需要多年布局，包括培養「潛伏特務」（sleeper agent）以及滲透政府與社會系統，在選舉之前尤其值得關注。

菲律賓將於2028年舉行總統大選，崔尼代提及丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍的案件，警告若身分審查不足，外國勢力就可能透過長期布局，影響地方甚至國家層級的選舉。

郭華萍於2022年5月當選市長，後捲入離岸博弈（POGO）產業而被地方法院判處無期徒刑，全案可上訴。她因偽造菲籍身分從政，而被菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）質疑為中國間諜。

崔尼代指出，菲律賓早於2022年就破獲多起疑似與「中國共產黨」有關的間諜案件，隨後幾年也都有抓到可疑中國籍間諜，而菲方最近再逮捕據信被中國收買的3名菲律賓人。

他引述涉案菲人的證詞說，他們被要求蒐集軍事與安全資訊，包括菲律賓南海軍事部署資料，依情報價值而定，報酬最高可達數十萬披索（10萬披索約為新台幣5萬3571元）。

但崔尼代強調，這3名涉案菲人層級很低，無法取得機密資料。

崔尼代警告，外國情報機構若取得南海島嶼駐軍名單，即可透過分析個人背景、社群媒體或家庭資訊，來尋找潛在突破口，進而擴大滲透行動。

被問及有何根據認定滲透行為來自中國，崔尼代回應，落網菲籍「下線」供稱，「上線」人在外國，聽口音像是中國人；一名「上線」2025年曾經來菲，持有中國護照。

菲律賓安全部門多次指控中國共產黨在菲從事間諜活動，但均被中國大使館否認，並稱菲方指控缺乏有力證據。

崔尼代說，菲律賓軍方已開始透過「內部威脅計畫」（Insider Threat Program）監控軍方及國防部的潛在安全風險，並已透過這套機制鎖定一些可疑涉案人員。

他補充，軍方正與菲律賓國家安全委員會（NSC）協調，研究是否將類似的監測系統擴展至其他政府機構，以防範政府官員被滲透。

菲律賓 布局

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