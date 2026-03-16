中東戰爭第16天／川普不排除延後川習會 最新發展一次看

中東戰爭今天進入第16天，美國總統川普施壓北約盟國和中國協助疏通荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並表示他可能延後本月底與中國國家主席習近平的會談。

以下綜合法新社等外媒彙整的中東戰爭最新戰情重點。

●美以動向

川普今天表示，美國已在與伊朗談判，但德黑蘭當局尚未準備好達成協議結束戰爭，「我認為他們還沒準備好，不過他們已經非常接近」。伊朗外長稍早已否認與美國進行任何談判。

荷莫茲海峽目前遭到伊朗封鎖。川普在「金融時報」（Financial Times）今天刊登的訪問中警告，若盟國未能協助疏通荷莫茲海峽，北大西洋公約組織（NATO）將面臨「非常不利」的未來。川普也施壓中國協助疏通這條關鍵航道，並提到他可能延後預計本月底登場的「川習會」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室說，川普和施凱爾通話，談論荷莫茲海峽重新開放的「重要性」。

以色列方面，以色列軍方發言人在電視簡報中表示：「我們在伊朗仍有數千個目標，而且每天都在確認新的目標。」

根據以色列有關當局說法，伊朗不斷向以色列發射飛彈後，至少8人受傷，其中至少兩枚飛彈含集束彈藥。

以色列今晚對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區發動新一波空襲。以軍表示正在襲擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在貝魯特的基礎設施。

以色列表示將於18日局部重啟加薩走廊（GazaStrip）與埃及之間的拉法（Rafah）邊界關卡。以色列先前對伊朗發動空襲時關閉拉法邊界關卡。

●伊朗動向

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在今天刊登的訪問中表示，伊朗無意與美國談判，反駁川普稱伊朗想達成協議結束戰爭的說法。

阿拉奇在當地時間16日表示，以色列轟炸德黑蘭燃料庫構成「生態滅絕」，因為這會長期威脅居民健康。

伊朗媒體報導，伊朗勞工部長宣布最低工資將調漲逾60%。數月前伊朗嚴峻經濟局勢引發一波反政府抗議潮。

國家媒體報導，伊朗女子足球隊隊長甘巴里（ZahraGhanbari）撤回在澳洲的庇護申請，成為第5位改變心意的團隊成員。

伊朗女足隊本月稍早在澳洲參加亞洲盃（AsianCup）足球賽時一度拒唱國歌，伊朗國營電視台稱他們是「戰時叛徒」後，外界對球員安全的疑慮升高。隨後部分成員向澳洲提出庇護申請。

●油價股匯動態

國際能源總署（IEA）表示，亞洲和大洋洲的戰略石油儲備將「立即」釋出，美洲和歐洲最快則是本月底。各國政府試圖遏止戰爭導致的油價飆升。

國際油價當地時間16日在每桶100美元附近徘徊，股市呈現波動。

●其他國家及組織

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊表示，維和人員在黎巴嫩南部3度遭人開火襲擊，「很可能是非國家武裝團體」開火，兩天前另一個據點也遇襲。

黎巴嫩衛生部表示，在以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨作戰兩週期間，以方的攻擊已導致黎巴嫩境內850人喪生，包括66名女性、107名兒童及32名醫護人員，另有2105人受傷。

獲得伊朗支持的真主黨表示，麾下戰士以「先進飛彈」鎖定以色列特拉維夫（Tel Aviv）以南的帕勒馬希姆（Palmachim）空軍基地攻擊。

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）消息人士告訴法新社，以色列對黎巴嫩南部錫登（Sidon）地區發動空襲，造成哈瑪斯官員塔哈（Wissam Taha）死亡。

在伊拉克，有關當局表示，美國外交設施所在的巴格達機場園區遭到火箭攻擊，造成5人受傷。

在科威特，義大利軍方說，駐有義軍和美軍的科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem）遭到無人機攻擊，所有人員皆平安。

在杜拜，市政府說，杜拜機場航班在當地時間16日暫時停飛。稍早附近一起「無人機相關事件」引發火災。杜拜媒體辦公室說，這起事件波及一座燃料槽，隨後又說有關當局已撲滅火勢，目前未傳出人員傷亡。

在法國，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他已告訴伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian），針對法國利益攻擊「令人無法接受」。上週一架伊朗設計的無人機在伊拉克庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan）造成1名法軍喪生。

馬克宏與裴澤斯基安通話後在社群平台X上表示：「我呼籲他立即制止伊朗對區域各國發動令人無法接受的攻擊行動，無論是直接襲擊還是透過代理人，例如在黎巴嫩和伊拉克。」