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川普稱古巴希望與美達成協議 有望迅速實現

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

在華府持續數月施壓，試圖推翻古巴共產當局後，美國總統川普今天表示，古巴希望能達成「協議」，且可能「很快」就會實現。

法新社報導，川普在空軍一號上告訴記者：「古巴也想達成協議，我想我們很快就會達成共識，或者採取我們必須做的行動。」

他說：「我們正在和古巴談，但我們會先搞定伊朗，再來處理古巴的事…所以我認為與古巴的事情會很快有進展。」

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）13日證實，古巴政府已針對與美國之間的「雙邊分歧」進行會談，但並未透露討論性質的具體細節。

今年1月，川普以古巴對美國構成「異常威脅」為由，對這個貧困島國實施石油封鎖，切斷燃料供應。除了華府長達數十年的經濟禁運外，此舉更使古巴的處境雪上加霜。

自從華府1月推翻加勒比海另一個眼中釘，也就是委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，古巴政府便成為川普的目標。古巴原本依賴委內瑞拉提供的低價石油。

馬杜洛 美國 委內瑞拉

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