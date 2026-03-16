菲律賓民調：小馬可仕滿意度回升 仍落後副總統薩拉

菲律賓將於2028年舉行總統大選，各陣營民調表現開始受到關注。最新民調顯示，總統小馬可仕的施政滿意度與民眾信任度均出現上揚，但仍落後於副總統薩拉．杜特蒂。

菲律賓民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）於2月27日至3月2日進行全國性民調，今天公布結果，有36%民眾認可小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）施政表現，和去年同期的25%相比，上升11個百分點。

對副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）施政表現感到滿意的民眾則有55%，但和去年同期的59%相比，下滑4個百分點。

在信任度方面，信任小馬可仕的受訪者比例，由去年同期的25%上升至35%；信任薩拉的民眾佔比，則由61%下降至54%。

菲律賓地緣政治傾向仍被反映在民調之中。馬可仕家族的家鄉位於呂宋島北部，因此較受呂宋島民眾歡迎，杜特蒂家族則是長期在南部民答那峨島大城納卯市（Davao City）執政，在南部擁有穩固支持基礎。

這項民調的受訪樣本為1200名成年菲律賓人，誤差值正負2.8%，信心水準95%。

調查進行期間，菲律賓國內重大事件包括小馬可仕和薩拉遭不同團體提出彈劾、國際刑事法院（ICC）針對薩拉之父、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的「掃毒戰」召開預審庭，以及菲律賓紀念人民力量革命40週年等。

國際間則發生美國、以色列與伊朗爆發衝突，菲律賓政府必須開始因應油價波動以及中東撤僑等問題。

菲律賓總統與副總統採分開選舉制度，選民可將總統票和副總統票投給不同政黨的候選人。小馬可仕與薩拉於2022年總統大選本為競選搭檔，但上任後因在諸多議題上出現立場分歧，最終決裂。

薩拉已於2026年2月18日宣布將於2028年角逐總統職位，預料將與小馬可仕欽點的接班人競爭，選前政治對抗料將加劇。

小馬可仕普遍被認為國際政治立場親美，薩拉則被視為親中，選舉結果可能牽動地緣政治走向。