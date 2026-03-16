快訊

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

2026奧斯卡得獎名單／麥可B喬丹、潔西伯克利封帝后 《一戰再戰》奪6獎成最大贏家

基隆停業食品公司氨氣外洩！散發刺鼻異味 消防戒備中

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰爭倫敦示威集會 警方首度以泰晤士河隔離雙方

中央社／ 倫敦15日專電

倫敦市中心今天在泰晤士河南、北岸分別有「聖城日」（Al-QudsDay）和「反聖城日」示威集會舉行，過程大致平和，但有12人因表達對恐怖組織的支持、威脅他人、鬥毆等，在現場遭警方逮捕。

今天是倫敦警方首次以泰晤士河（River Thames）為天然屏障，將示威雙方隔開，避免他們交會、爆發衝突。

此外，今天也是繼2012年之後，倫敦警方再度引用法規，對街頭遊行實施禁令，僅允許限時定點集會，以便維安。在內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）迅速批准警方提出的申請後，相關禁令於11日生效，為期一個月。

2012年時，類似禁令是用於極右翼組織「保衛英格蘭聯盟」（EDL）。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）主責集會維安的助理警監阿德雷克汗（Ade Adelekan）近日在背景說明會對媒體強調，考量中東緊張局勢，抗議活動失序風險過高，警方「別無選擇」必須禁止遊行。

阿德雷克汗提到，運用泰晤士河隔開活動正、反雙方，這是倫敦警務近30多年來首見。

今天「聖城日」和「反聖城日」集會以寬度近300公尺的泰晤士河相隔，群眾位於近國會大廈的蘭貝斯橋（Lambeth Bridge）、以及鄰近情報機關「軍情六處」（MI6）總部的沃克斯豪爾橋（Vauxhall Bridge）之間，分別聚集於南、北岸中段。

在蘭貝斯橋完全禁止人、車通行的情況下，從此岸到彼岸集會的最快方式，是步行經沃克斯豪爾橋，路程逾1公里，或者可選擇搭乘大眾交通工具並轉乘數次。警方在河面上也加強巡邏部署。

不過，儘管事前嚴陣以待，警方表示，今天兩岸集會人數皆「明顯低於預期」。警方原預估雙方總計將有逾萬人參與，但據現場員警告訴中央社及記者目測，「聖城日」和「反聖城日」集會人數分別為逾千人和大約200人，警力部署則近千人。

「聖城日」由已故伊朗最高領袖何梅尼（RuhollahKhomeini）於1979年伊斯蘭革命後設立，取自聖城耶路撒冷的阿拉伯語名稱，日期訂在伊斯蘭齋戒月（Ramadan）的最後一個週五，歷年主要標榜聲援巴勒斯坦。

在中東地區2月底爆發新一波戰爭後，今天的「聖城日」集會可見多個看板紀念已故伊朗最高領袖、近日遭美國和以色列聯手擊斃的哈米尼（AliKhamenei），以及標語「選擇歷史正確的一邊」、「伊朗永不屈服」、「反種族滅絕」等。群眾並高舉巴勒斯坦、黎巴嫩、伊斯蘭什葉派、伊朗伊斯蘭共和國等旗幟。

除了穆斯林，參加「聖城日」集會的還包括同情巴勒斯坦、反錫安主義（Zionism）的猶太人，以及左翼群體。

去年在英國一場音樂節表演上因為高呼「以色列國防軍（IDF）去死」而遭批評、部分演出邀約遭取消的龐克饒舌歌手鮑柏維蘭（Bob Vylan）今天也現身集會，在舞台上帶領群眾反覆高喊「IDF去死」。警方表示，已對相關情況展開調查。

在「反聖城日」集會，群眾則高舉美國、以色列、英國，以及象徵1979年以前的伊朗的「獅子與太陽」旗幟，還有烏克蘭國旗。德黑蘭當局嚴禁「獅子與太陽」旗。

許多民眾手持標語「這是最終決戰；你們的恐怖分子領導人都沒了」，另有感謝美國總統川普（DonaldTrump）和以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）的看板。

民眾多次高呼口號「吾王萬歲」，表達對流亡美國的已故伊朗國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）的支持，擁護他領導過渡政府，以實現他推動伊朗邁向自由民主的承諾。

相較於「聖城日」集會，「反聖城日」氣氛顯得輕鬆、樂觀。現場播放的迷幻電音舞曲反覆宣告「哈米尼死了」、「死了、死了」，部分民眾隨之起舞。

同時，3月15日也是巴勒維王朝第一位國王巴勒維（Reza Pahlavi，統治期間為1925至1941年）的生日。一名主持人在舞台上對群眾喊話，宣告今天是派對日，大家應盡情慶祝近期各種好事，「讓對岸那些人去氣急敗壞吧」。

40歲的旅英伊朗民眾艾爾米涅（Armineh）接受中央社採訪時說，她支持美國和以色列對伊朗的軍事行動，「沒有人喜歡戰爭，但有時候，這是解決問題、造成改變的唯一方法」。

她說，伊朗人民在1979年以後就成了德黑蘭神權統治的人質，想反抗卻手無寸鐵，當局則無情鎮壓屠殺，民眾只好盼望、呼求外來武力援助。

「你無法用對話和文明手段處理恐怖主義政權」，艾爾米涅說，「只能靠軍事」。她提到，若當初美國、歐洲各國只顧著迴避戰爭，「（納粹德國領袖）希特勒就會繼續掌權」。

在英國已生活25年、60歲的伊朗裔法莉芭（Fariba）告訴中央社，英國應將伊朗駐英大使館列入恐怖主義組織名單；伊朗恐怖主義政府不僅殺害數以萬計追求自由的平民，還將恐怖觸角延伸至世界各地。

一名不願被留下任何聲音或影像紀錄、也不願使用假名，以免遭指認、脅迫的伊朗青壯年男性向中央社表示，他今天帶著烏克蘭國旗參加集會，因為烏克蘭和伊朗人民「有同樣的痛」。

他提到，俄羅斯使用德黑蘭供應的無人機等武器侵略烏克蘭，而烏克蘭正在中東地區協助各國反制伊朗和俄羅斯無人機，「我們該相互幫忙」。

這名男子同時高舉英國國旗。記者詢問，他是否認為英國政府該做得更多、更積極參與對伊朗的打擊行動。男子回應，他尊重英國政府決策，官方用兵保守很正常；他在英國得到難民庇護和自由，內心只有感激。

「反聖城日」集會匯集由猶太社群主導、反仇視猶太人的「停止仇恨」（Stop the Hate），以及反德黑蘭當局的伊朗獅衛隊（Lion Guard of Iran）、不死衛隊（Javidan Guard）、自由伊朗聯盟（Free IranianCoalition）等組織。「伊朗獅衛隊」、「不死衛隊」等名稱與伊朗君主統治有關。

「聖城日」集會的主導組織則為與德黑蘭當局親近的「伊斯蘭人權委員會」（IHRC）。IHRC官網可見主席暨共同創辦人沙賈雷（Moussad Shadjareh）分享，自己去年曾當面向哈米尼報告英國的「仇視穆斯林」現象。

沙賈雷據稱是在英、美留學期間轉趨激進。「聖城日」集會在倫敦已有約40年歷史。

倫敦 恐怖組織

延伸閱讀

伊朗戰爭未見止息 對環境衝擊一次看

革命衛隊矢言追殺內唐雅胡 以色列稱開始空襲伊朗西部

美伊三世恩怨怎麼來的？如何一步步走向戰爭

川普稱伊朗被徹底擊敗想談協議 但「我不會接受」

相關新聞

1979吞沒伊朗的「黑潮」：什葉派救主何梅尼政變奪權記

本文為《黑潮：從關鍵的一九七九年，剖析中東文化、宗教、集體記憶的四十年難解對立》（時報出版，2022）書摘

川普施壓北京和北約促解封荷莫茲海峽 放話「川習會」恐延期

美國總統川普接受英國金融時報專訪表示，他正施壓北京當局協助解除伊朗荷莫茲海峽的封鎖，也因此可能會延後原定本月底和中國大陸國家主席習近平舉行的高峰會。

巴黎登場…中美經貿會談 鋪路川習會

當地時間十五日上午，中美兩國經貿團隊在法國巴黎舉行新一輪經貿會談。路透報導，此次會談除檢視雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普本月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。專家認為，即使接下來中美舉行領袖峰會，結果也可能僅呈現表面進展，實際上仍維持近幾個月的局面。

印度超車日本躍第四大經濟體 飛速成長背後卻有隱憂

印度連續4年成為全球成長最快的大型經濟體，去年經濟成長率達7.5%，今年可望超越日本成為世界第四大經濟體。然而印度人均收入僅2900美元，高速成長與嚴重貧富不均，讓印度經濟前景引人關注；印度在全球經濟地位攀升賦予他們地緣政治影響力，並吸引投資人目光。然而，印度的發展軌跡獨特，經濟實力成長速度甚至超越其人口成長速度，他們正走向與眾不同的發展道路。

紐時隨行觀察澤倫斯基：咖啡當水苦撐、日睡5小時

紐時記者隨烏克蘭總統澤倫斯基前往東部前線視察，近日發出專文指出，澤倫斯基多靠咖啡支撐，估計每天至少喝10杯。晚間有人遞上...

金融時報：川普威脅中國護航荷莫茲海峽 否則延後川習會

美國總統川普15日受訪金融時報，威脅北約和中國大陸協助護航荷莫茲海峽，並暗示若北京拒絕配合將延後川習會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。