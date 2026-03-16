伊朗戰爭倫敦示威集會 警方首度以泰晤士河隔離雙方

倫敦市中心今天在泰晤士河南、北岸分別有「聖城日」（Al-QudsDay）和「反聖城日」示威集會舉行，過程大致平和，但有12人因表達對恐怖組織的支持、威脅他人、鬥毆等，在現場遭警方逮捕。

今天是倫敦警方首次以泰晤士河（River Thames）為天然屏障，將示威雙方隔開，避免他們交會、爆發衝突。

此外，今天也是繼2012年之後，倫敦警方再度引用法規，對街頭遊行實施禁令，僅允許限時定點集會，以便維安。在內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）迅速批准警方提出的申請後，相關禁令於11日生效，為期一個月。

2012年時，類似禁令是用於極右翼組織「保衛英格蘭聯盟」（EDL）。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）主責集會維安的助理警監阿德雷克汗（Ade Adelekan）近日在背景說明會對媒體強調，考量中東緊張局勢，抗議活動失序風險過高，警方「別無選擇」必須禁止遊行。

阿德雷克汗提到，運用泰晤士河隔開活動正、反雙方，這是倫敦警務近30多年來首見。

今天「聖城日」和「反聖城日」集會以寬度近300公尺的泰晤士河相隔，群眾位於近國會大廈的蘭貝斯橋（Lambeth Bridge）、以及鄰近情報機關「軍情六處」（MI6）總部的沃克斯豪爾橋（Vauxhall Bridge）之間，分別聚集於南、北岸中段。

在蘭貝斯橋完全禁止人、車通行的情況下，從此岸到彼岸集會的最快方式，是步行經沃克斯豪爾橋，路程逾1公里，或者可選擇搭乘大眾交通工具並轉乘數次。警方在河面上也加強巡邏部署。

不過，儘管事前嚴陣以待，警方表示，今天兩岸集會人數皆「明顯低於預期」。警方原預估雙方總計將有逾萬人參與，但據現場員警告訴中央社及記者目測，「聖城日」和「反聖城日」集會人數分別為逾千人和大約200人，警力部署則近千人。

「聖城日」由已故伊朗最高領袖何梅尼（RuhollahKhomeini）於1979年伊斯蘭革命後設立，取自聖城耶路撒冷的阿拉伯語名稱，日期訂在伊斯蘭齋戒月（Ramadan）的最後一個週五，歷年主要標榜聲援巴勒斯坦。

在中東地區2月底爆發新一波戰爭後，今天的「聖城日」集會可見多個看板紀念已故伊朗最高領袖、近日遭美國和以色列聯手擊斃的哈米尼（AliKhamenei），以及標語「選擇歷史正確的一邊」、「伊朗永不屈服」、「反種族滅絕」等。群眾並高舉巴勒斯坦、黎巴嫩、伊斯蘭什葉派、伊朗伊斯蘭共和國等旗幟。

除了穆斯林，參加「聖城日」集會的還包括同情巴勒斯坦、反錫安主義（Zionism）的猶太人，以及左翼群體。

去年在英國一場音樂節表演上因為高呼「以色列國防軍（IDF）去死」而遭批評、部分演出邀約遭取消的龐克饒舌歌手鮑柏維蘭（Bob Vylan）今天也現身集會，在舞台上帶領群眾反覆高喊「IDF去死」。警方表示，已對相關情況展開調查。

在「反聖城日」集會，群眾則高舉美國、以色列、英國，以及象徵1979年以前的伊朗的「獅子與太陽」旗幟，還有烏克蘭國旗。德黑蘭當局嚴禁「獅子與太陽」旗。

許多民眾手持標語「這是最終決戰；你們的恐怖分子領導人都沒了」，另有感謝美國總統川普（DonaldTrump）和以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）的看板。

民眾多次高呼口號「吾王萬歲」，表達對流亡美國的已故伊朗國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）的支持，擁護他領導過渡政府，以實現他推動伊朗邁向自由民主的承諾。

相較於「聖城日」集會，「反聖城日」氣氛顯得輕鬆、樂觀。現場播放的迷幻電音舞曲反覆宣告「哈米尼死了」、「死了、死了」，部分民眾隨之起舞。

同時，3月15日也是巴勒維王朝第一位國王巴勒維（Reza Pahlavi，統治期間為1925至1941年）的生日。一名主持人在舞台上對群眾喊話，宣告今天是派對日，大家應盡情慶祝近期各種好事，「讓對岸那些人去氣急敗壞吧」。

40歲的旅英伊朗民眾艾爾米涅（Armineh）接受中央社採訪時說，她支持美國和以色列對伊朗的軍事行動，「沒有人喜歡戰爭，但有時候，這是解決問題、造成改變的唯一方法」。

她說，伊朗人民在1979年以後就成了德黑蘭神權統治的人質，想反抗卻手無寸鐵，當局則無情鎮壓屠殺，民眾只好盼望、呼求外來武力援助。

「你無法用對話和文明手段處理恐怖主義政權」，艾爾米涅說，「只能靠軍事」。她提到，若當初美國、歐洲各國只顧著迴避戰爭，「（納粹德國領袖）希特勒就會繼續掌權」。

在英國已生活25年、60歲的伊朗裔法莉芭（Fariba）告訴中央社，英國應將伊朗駐英大使館列入恐怖主義組織名單；伊朗恐怖主義政府不僅殺害數以萬計追求自由的平民，還將恐怖觸角延伸至世界各地。

一名不願被留下任何聲音或影像紀錄、也不願使用假名，以免遭指認、脅迫的伊朗青壯年男性向中央社表示，他今天帶著烏克蘭國旗參加集會，因為烏克蘭和伊朗人民「有同樣的痛」。

他提到，俄羅斯使用德黑蘭供應的無人機等武器侵略烏克蘭，而烏克蘭正在中東地區協助各國反制伊朗和俄羅斯無人機，「我們該相互幫忙」。

這名男子同時高舉英國國旗。記者詢問，他是否認為英國政府該做得更多、更積極參與對伊朗的打擊行動。男子回應，他尊重英國政府決策，官方用兵保守很正常；他在英國得到難民庇護和自由，內心只有感激。

「反聖城日」集會匯集由猶太社群主導、反仇視猶太人的「停止仇恨」（Stop the Hate），以及反德黑蘭當局的伊朗獅衛隊（Lion Guard of Iran）、不死衛隊（Javidan Guard）、自由伊朗聯盟（Free IranianCoalition）等組織。「伊朗獅衛隊」、「不死衛隊」等名稱與伊朗君主統治有關。

「聖城日」集會的主導組織則為與德黑蘭當局親近的「伊斯蘭人權委員會」（IHRC）。IHRC官網可見主席暨共同創辦人沙賈雷（Moussad Shadjareh）分享，自己去年曾當面向哈米尼報告英國的「仇視穆斯林」現象。

沙賈雷據稱是在英、美留學期間轉趨激進。「聖城日」集會在倫敦已有約40年歷史。