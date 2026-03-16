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川普施壓北京和北約促解封荷莫茲海峽 放話「川習會」恐延期

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金融時報：川普威脅中國護航荷莫茲海峽 否則延後川習會

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月在南韓會晤。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月在南韓會晤。路透

美國總統川普15日受訪金融時報，威脅北約和中國大陸協助護航荷莫茲海峽，並暗示若北京拒絕配合將延後川習會。

川普接受金融時報8分鐘電話短訪，強調北約成員國和中國高度仰賴荷莫茲海峽運輸石油，應協助維護區域海域航行安全。

川普直言：「如果沒有回應，或回應是否定的，我認為這對北約的未來會非常糟。」

儘管發出警告，川普對美國盟友是否會聽從他的求助相當悲觀。

當被問到他需要什麼樣的協助時，川普回答說：「不計代價。」他還說，盟友應派出掃雷艦，而歐洲擁有的掃雷艦遠比美國多。

川普還表示，他也期待中國會在他3月底訪問北京前協助解鎖荷莫茲海峽。

川普說：「我認為中國也應該幫忙，因為中國有90%的石油來自這些海峽。」他表示，等到川習會再處理就太晚了。

他說：「我們希望在那之前就知道。2周是很長一段時間。」他還補充，訪中行程也可能延後。「我們可能會延後」，但未說明要延多久。

美國 北京 北約

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