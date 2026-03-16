川普施壓北京和北約促解封荷莫茲海峽 放話「川習會」恐延期

美國總統川普接受英國金融時報專訪表示，他正施壓北京當局協助解除伊朗荷莫茲海峽的封鎖，也因此可能會延後原定本月底和中國大陸國家主席習近平舉行的高峰會。

川普表示，他希望在本月底前往北京和習近平會面前，中方能先協助解除海峽封鎖。他告訴金融時報：「我們希望在那之前就知道結果。時間還很長。」

他也說，他的大陸訪行也可能往後延。「我們可能會延後。」但他並未說明會延後多久。

川普也警告，若美國盟友未能協助開啟荷姆茲海峽，北約（NATO）的前景會「非常糟糕」。他這番話是向歐洲各國發出直白訊息，要求他們加入美國在伊朗的戰事。

「那些受惠於這條海峽的人，有責任協助確保那裡平安無事，這才合情合理，」川普表示，不像美國，歐洲和中國大陸極度依賴來自波斯灣的石油。

他說：「若不回應，或是回應消極，我認為這對北約的未來會非常不利。」

川普和金融時報8分鐘的電話訪談中發表上述看法。在此之前，他已向中國大陸、法國、日本、南韓及英國喊話，呼籲加入「團隊合作」，以開啟這條佔全球五分之一原油運量的咽喉要道。

不過，川普對於美國盟友是否會聽從他的請求感到悲觀。

「我們有一個叫做北約的組織，」川普說道。「我們一直都很友善。我們本來不需要在烏克蘭議題上幫他們，烏克蘭離我們幾千英里遠……但我們還是幫了。現在就看他們會不會幫我們。因為我早就說過，我們會挺他們，但他們不會挺我們。我不確定他們這次會不會站出來。」

當被要求說明具體需要哪些協助時，川普表示「不計代價」。他補充說，盟友應該派遣掃雷艦，而歐洲擁有的數量遠多於美國。

他還希望「有人能去解決掉（伊朗）沿岸的那些壞份子」。川普暗示他希望歐洲派遣特種部隊或其他軍事援助，以剷除那些利用無人機和水雷在波斯灣「製造麻煩」的伊朗人。

川普對英國回應尤感挫折。「英國或許被視為頭號盟友、交情最久等等，但當我要求他們出動時，他們卻不願意，」他說道。「而當我們基本上已經瓦解了伊朗的威脅能力後，他們才說：『喔，那我們會派兩艘船過來。』我說：『我們是在獲勝前需要這些船，而不是獲勝後。』我早就說過，北約就是一條單行道。」

他聲稱，盟友部署波斯灣的風險極低，因為美國和以色列這兩周已摧毀了伊朗的軍事能力。

「我們基本上已經徹底重創了伊朗，」川普說：「他們沒有海軍、沒有防空系統、沒有空軍，一切都完蛋了。他們唯一能做的，就是透過布設水雷來製造一點小麻煩——這只是些搞麻煩的行徑，但這種麻煩還是會出問題。」

川普也警告，美國已準備好對伊朗的石油出口樞紐——哈格島發動新一輪空襲，並可能打擊伊朗的石油基礎設施。

當被問到俄羅斯是否正提供衛星數據協助伊朗鎖定美、以反飛彈系統時，川普說：「這點我並不清楚。但你也可以說，我們在某種程度上也幫了烏克蘭。很難一邊說『你在針對我們』，一邊卻又在幫烏克蘭。」