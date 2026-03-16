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紐時隨行觀察澤倫斯基：咖啡當水苦撐、日睡5小時

中央社／ 華盛頓15日專電
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社 美國聯合通訊社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社 美國聯合通訊社

紐時記者隨烏克蘭總統澤倫斯基前往東部前線視察，近日發出專文指出，澤倫斯基多靠咖啡支撐，估計每天至少喝10杯。晚間有人遞上水時，他拒絕說：「我要喝咖啡。」他也估計自己平均每晚睡5小時。

美以聯軍對伊朗發動空襲約一週後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）邀請「紐約時報」（NewYork Times）記者一同前往東部前線視察，時值烏克蘭戰爭進入第5個年頭，烏軍極度渴望的防空飛彈，正在中東戰場上被快速消耗。

報導指出，澤倫斯基每隔一兩個月就會前往前線附近慰問士兵，儘管安全人員對此極為反對。他特別前往烏東頓內茨克（Donetsk），因為俄羅斯正逼迫烏克蘭割讓整個地區，甚至包括目前仍由烏克蘭控制的部分。這仍然是談判最大癥結所在。

「這不是（割讓）多少公里的問題，而是關於人的問題」，他說。

紐時記者說，在公園長椅上與澤倫斯基談話兩度被中斷，一次是突如其來的冰雹，一次是防空警報。第2輪對話在地下掩體中進行，第3輪則是在回基輔的火車上完成。

根據報導，這場戰爭已造成逾1.5萬名平民罹難，以及數十萬烏俄兩國士兵傷亡。

澤倫斯基聲音略顯沙啞，偶爾咳嗽幾聲。2022年2月俄羅斯發動全面入侵後，澤倫斯基曾在地下掩體中每夜發表演說，拒絕西方盟友的撤離安排，當時的他看起來幾乎還像個青年。如今，他的臉上已是48歲的歲月痕跡。

澤倫斯基靠咖啡支撐。一位幕僚估計，他每天至少喝下10杯咖啡。夜晚有人遞上水時，澤倫斯基拒絕，「我要喝咖啡」。他與總司令互開玩笑，說起自己究竟靠多少睡眠撐過每一天時，澤倫斯基說自己平均每晚睡5小時。

在軍事指揮所中，澤倫斯基向士兵們頒發勳章，其中一些士兵自從俄羅斯在東部發動代理人戰爭以來，已經戰鬥了12年。他與指揮官們握手，並傾聽他們爭取更多資金、裝備及兵力的訴求。

澤倫斯基說，「我們正處於一個非常、非常緊張、充滿挑戰的狀況」。烏東需要很多物資，每日的需求都在變化。

報導指出，美國與伊朗的戰爭不只可能轉移對烏克蘭的注意力，中東國家每發射一枚「愛國者」飛彈，就在提醒外界，世界上剩餘的「愛國者」數量是多麼稀少。

澤倫斯基說，考量到伊朗報復性打擊規模，這些國家動用如此多的「愛國者」飛彈是可以理解的。「這是一次大規模襲擊，就像我們整個冬天經歷的那樣」，他苦笑著說。

如今烏克蘭的「愛國者」飛彈所剩不多。如果無法獲得更多，該怎麼辦？ 「這是個非常棘手的問題」，他說。

澤倫斯基表示，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）等中東領導人都曾打過電話給他。每個人都想要烏克蘭的攔截無人機。澤倫斯基說，他會盡力而為。

紐時記者寫道，返程的列車於某個週六凌晨駛入車站。此時，基輔已處於空襲警報狀態約40分鐘，遠處傳來「愛國者」飛彈攔截器的轟鳴聲。

烏克蘭空軍稱，當晚，俄羅斯向烏克蘭城市發射480架無人機和29枚飛彈。

烏方擊落453架無人機及19枚飛彈。一枚俄軍飛彈在哈爾科夫（Kharkiv）造成10人死亡，包括一名2年級男孩和一名8年級女孩。他們的母親也一同遇難。

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