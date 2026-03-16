北韓官媒：最高人民會議選舉投票率99.99%

從欠債384萬日圓到資產1億日圓，日本32歲小資男以化名藏馬（KURAMA）透過YouTube分享省錢及投資心得，現在是超過40萬人訂閱的人氣創作者。他公開自己的單身套房，沒有一絲浪費，並檢討8年的節約路上，後悔沒有更早執行的幾件事。

2026-03-16 08:00