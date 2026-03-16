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北韓官媒：最高人民會議選舉投票率99.99%
北韓國營媒體報導，北韓民眾昨天參與最高人民會議代表選舉，選務當局宣布投票率接近100%。
法新社報導，這次最高人民會議代表選舉於北韓執政黨舉辦重大會議之後不久舉行。北韓勞動黨這項5年一次的高層會議對從外交到戰爭規劃等各項國政方針進行指導。
北韓中央通信社引述中央選舉委員會報導：「截至（15日）晚間6時，全國所有選區的投票已經結束，選舉人名冊上登記的選民有99.99%前往投票。」
報導指出，北韓領導人金正恩當天在首都以北順川地區一處煤礦投下選票、發表談話，並且與礦工合影留念。
最高人民會議召開時，外界將會關注金正恩是否被正式任命為國家主席。這個最高職位長期保留給他的已故祖父、北韓建國領袖金日成。
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