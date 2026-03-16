快訊

川普邀派軍艦護航荷莫茲海峽 美「不情願盟友」推三阻四

我防空系統研擬低成本反制武器 專家：「台灣之盾」不能只守不攻

聽新聞
0:00 / 0:00

出口民調：哈薩克新憲公投過關 總統可望突破任期限制

中央社／ 阿斯塔納15日綜合外電報導

根據出口民調，哈薩克選民今天在公投中通過新憲法，可能讓總統托卡葉夫有機會透過法規漏洞繼續在這個中亞能源與礦產大國掌權至2029年之後。

路透社報導，兩項出口民調結果顯示，約有87%選民支持新憲法。選舉委員會稍早表示，投票率達73%。

新憲法精簡國會架構，同時恢復1996年廢除的副總統職位，並且賦予總統任命副總統和多位重要官員的權力。

新憲法起草過程迅速，使部分哈薩克分析人士推測，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）可能考慮任命副總統為接班人並且提前卸任，或利用新憲法重設總統任期而繼續掌權。

舊憲法和新憲法都規定總統任期為7年、不得連任，這項限制是托卡葉夫於2022年提出。

美聯社報導，修憲提案將哈薩克國會兩院合併為一、賦予總統在國會同意下任命重要政府官員的權力，包括恢復副總統職位。

托卡葉夫提出這項哈薩克4年內的第2次修憲。分析人士指出，此舉可能為他在任期屆滿後繼續掌權鋪路。

現年72歲的托卡葉夫曾任前蘇聯官員和哈薩克外交官。目前他的總統任期至2029年止且不得連任。分析人士認為，托卡葉夫可能藉由這項公投重設總統任期限制。

哈薩克 憲法

延伸閱讀

謝長廷指直選民主化等於台灣化 許信良憂憲政缺共識

美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」

美法官阻對聯準會主席鮑爾發傳票 司法部將上訴

白宮3勢力拔河…牽動川普立場反覆 伊朗戰爭難退場

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

巴黎登場…中美經貿會談 鋪路川習會

當地時間十五日上午，中美兩國經貿團隊在法國巴黎舉行新一輪經貿會談。路透報導，此次會談除檢視雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普本月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。專家認為，即使接下來中美舉行領袖峰會，結果也可能僅呈現表面進展，實際上仍維持近幾個月的局面。

中美經貿會談聚焦兩重點 檢視貿易休戰進展、為川習會鋪路

當地時間15日上午，中美兩國經貿團隊在法國巴黎舉行新一輪經貿會談。路透報導，此次會談除檢視雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普3月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。

越南大選 預料共黨掌控國會

近十年經濟快速發展的越南，十五日舉行五年一度的全國選舉，近七三五○萬的十八歲（含）以上合格選民將選出五百席國會議員及地方議會代表，地方議會則包含兩個層級：省及鄉（坊）。國會議員候選人中，逾九成三為共產黨籍，預料共黨將持續壓倒性掌控國會。

中美AI探礦 爭奪非洲地下寶藏

隨著地表易採礦藏日漸枯竭，尋找深埋地下的「隱伏礦」成為全球地質界的新挑戰。在人工智慧（ＡＩ）浪潮下，陸媒指出，中美企業紛紛前往非洲，將ＡＩ技術應用於礦業探勘，其中大陸的深脈控股與美國的KoBold Metals成為重要玩家。

罕見造反…古巴共黨大樓遭洗劫 5人被捕

古巴民眾在中部城市莫龍集會抗議食品價格高漲和持續停電，抗議者十三日夜間至十四日凌晨洗劫一座共產黨大樓，是罕見的公開造反，至少五人被捕。古巴持續遭受輪流停電和食品、燃料、藥品短缺的困擾，再加上美國長期石油封鎖，民眾不滿日益高漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。