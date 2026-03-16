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中美經貿會談聚焦兩重點 檢視貿易休戰進展、為川習會鋪路

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
美國財長貝森特（左）與大陸國務院副總理何立峰（右）15日在法國巴黎舉行新一輪經貿會談。圖為去年5月兩人在瑞士日內瓦會面合影。（路透）
美國財長貝森特（左）與大陸國務院副總理何立峰（右）15日在法國巴黎舉行新一輪經貿會談。圖為去年5月兩人在瑞士日內瓦會面合影。（路透）

當地時間15日上午，中美兩國經貿團隊在法國巴黎舉行新一輪經貿會談。路透報導，此次會談除檢視雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普3月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。

中美高層經濟官員15至16日在巴黎舉行會談，由美國財政部長貝森特與大陸國務院副總理何立峰領銜，美國貿易代表葛里爾也有參與。雙方在巴黎經濟合作暨發展組織（OECD）總部會面。

報導指出，會談預計聚焦多項敏感議題，包括美國對大陸商品的關稅、大陸稀土礦物與磁體供應、美國對高科技產品出口管制，以及大陸採購美國農產品等。

不過，有分析人士直言，由於準備時間有限，加上華府近期注意力集中在美國與以色列對伊朗的戰事上，無論巴黎會談或隨後可能舉行的「川習會」，出現重大突破機會都不高。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘思德表示，雙方目前最低目標是維持對話，避免局勢再升高。川普可能希望在北京會談時獲得新的採購承諾，包括購買波音客機、增加液化天然氣與黃豆進口，但若要換取這些成果，美方可能需在部分高科技出口管制上做出讓步。他認為，川習會更可能出現的情況，是峰會表面顯示取得進展，但實際上大致維持過去幾個月的狀態。

此次會談還將檢視2025年10月川普與習近平在南韓釜山宣布的貿易休戰協議落實情況。該協議當時緩和中美貿易緊張局勢，美國降低部分對大陸商品關稅，大陸暫停一年對稀土出口嚴格限制，同時美國暫停擴大對大陸企業科技出口黑名單。在農產品方面，大陸承諾在2025銷售年度購買1,200萬公噸美國黃豆，並在2026銷售年度增加至2,500萬公噸。美方官員表示，大陸目前基本履行相關承諾。

然而，稀土供應仍是爭議焦點。儘管部分產業仍能取得大陸稀土出口，美國航太與半導體企業卻面臨關鍵材料短缺，如用於噴射引擎耐熱塗層的釔。

此外，美方近期對大陸及15個貿易夥伴啟動新的「301條款」調查，指控存在產能過剩等不公平貿易行為，可能導致新一輪關稅措施。同時，美國也對包括大陸在內的60個國家展開涉及強迫勞動的調查，未來可能禁止部分產品進口。北京當局已對相關調查表示譴責，並稱保留採取反制措施權利。

何立峰 貝森特 習近平

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