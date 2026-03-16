越南大選 預料共黨掌控國會

近十年經濟快速發展的越南，十五日舉行五年一度的全國選舉，近七三五○萬的十八歲（含）以上合格選民將選出五百席國會議員及地方議會代表，地方議會則包含兩個層級：省及鄉（坊）。國會議員候選人中，逾九成三為共產黨籍，預料共黨將持續壓倒性掌控國會。

其實越南較有實權的職位，在選民投票前就已由共黨領導高層決定好。但這場選舉仍是一黨獨大的越南，罕見的「民主實踐」。

根據越南國家選委會資料數據，八六四位國會議員候選人中，僅百分之七點五是無黨籍，比上次二○二一年的百分之八點五略減，反映出共黨仍將全面掌握國會。

目前的國會由長期執政的共黨控制九成七席次。國會幾乎無法挑戰共黨的重要決策，包括人事任命，只能偶爾對提案法規做修正。

選舉結果出爐後，新國會預定四月初開議，將表決通過由共黨提名好的國家領導高層，包含國家主席與總理。五年一度的共黨代表大會一月已確認蘇林擔任總書記，這是越南的實權領袖。當時黨代表大會也選出最高決策機構政治局的十九位官員。

新國會開議前，共黨將正式宣布國家主席的提名人選。外界咸認為，蘇林出任越南國家主席只是走個例行程序。

本屆國會議員候選人名單中，有幾位具共黨黨員身分的知名企業領袖，包括越南市值最大銀行「越南外貿銀行」總裁阮清松，以及科技公司ＶＮＧ董事長黎洪明，該公司旗下有越南最受歡迎的通訊軟體Ｚａｌｏ。

這次國會選舉約五成五的候選人為男性，比率與二○二一年選舉相當，而上次選舉中，女性當選比率約三成。

國會議長陳清文表示，選舉結果將於廿三日揭曉。越通社統計，過去七次國會選舉投票率都逾九成九，二○二一年達九成九六。