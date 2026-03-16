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中越海軍 18日起北部灣聯演

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

中越第十次邊境國防友好交流活動將於三月中旬舉行，大陸國防部昨日表示，雙方除在邊境地區展開多項交流活動外，兩國海軍也將在北部灣海域進行聯合巡邏與聯合訓練。

大陸外交部發言人郭嘉昆日前宣布，應越方邀請，大陸外交部長王毅將與公安部長王小洪、國防部長董軍於三月十五日至十七日赴越南，出席中越外交、國防、公安「三+三」戰略對話機制首次部長級會議。並稱，中越是社會主義友好鄰邦和具有戰略意義的命運共同體，建立「三+三」戰略對話機制並提升為部長級，體現兩黨兩國關係的戰略性和高水準。

大陸國防部十五日發布，中越第十次邊境國防友好交流活動將於三月中旬，在廣西壯族自治區、越南廣寧省相關地區、口岸及北部灣海域舉行。活動期間，雙方將組織海軍艦艇編隊聯合巡邏和聯合訓練，並安排邊境義診、邊境軍民文體聯歡，以及向中越人民革命烈士紀念碑敬獻花圈等活動。此次交流活動旨在進一步增進中越兩國兩軍傳統友誼，密切兩軍各層級人員交往互信，深化雙方務實合作，並提升共同維護邊境與相關海域安全的能力。

據越南政府新聞網，越方指，第十次越中邊境國防友好交流活動計畫於十八日至十九日在越南廣寧省和中國廣西壯族自治區舉行，旨在落實兩黨兩國高層領導人推動防務合作的重要共識，進一步增進兩國邊境保護力量，推動越中兩軍關係務實發展。

越方並指，本次活動一大亮點是兩國海軍將在北部灣海域展開聯合巡邏與聯合訓練。越南海軍將派出第四海區一六二海隊的「陳興道」號和「李太祖」號兩艘艦艇組成編隊。相關海上活動包括編隊機動、海上護航、燈光信號處理、反海盜演練及搜救經驗交流等。

越南 中國 海軍 王毅

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