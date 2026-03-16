罕見造反 古巴共黨大樓遭洗劫 5人被捕

古巴民眾在中部城市莫龍集會抗議食品價格高漲和持續停電，抗議者十三日夜間至十四日凌晨洗劫一座共產黨大樓，是罕見的公開造反，至少五人被捕。古巴持續遭受輪流停電和食品、燃料、藥品短缺的困擾，再加上美國長期石油封鎖，民眾不滿日益高漲。

古巴內政部表示，共黨在莫龍的辦公室遭「一小群人」破壞。古巴總統狄亞士．卡奈說，抗議者的不滿和要求雖合理，但不能容忍威脅公民安寧的暴力和破壞行為。他在社媒Ｘ寫道，長期停電已造成民眾痛苦，這可以理解，他並將此事歸咎於美方封鎖，且封鎖程度最近幾個月「無情加劇」。

狄亞士．卡奈說，由於美國石油封鎖，已三個月沒燃料輸入古巴。這次抗議活動爆發數小時前，他才於十三日證實，古巴官員最近已與美國進行討論，「這些對話是在尋求解決方案，處理我們兩國間的分歧」。此話證實美國總統川普一月所言，即美方正與古巴「最高層人士」對話，「我認為我們將會和古巴達成協議」。

川普毫不掩飾其希望古巴領導高層更迭的願望。委內瑞拉總統馬杜洛一月遭美軍逮捕後，川普曾說，一黨專政的古巴將是「下一個」。美國同月對古巴採取石油封鎖，並揚言對向古巴出售石油的任何國家徵關稅。古巴約一半的能源需求仰賴委國的價廉石油。美國更已對古巴實施長達六十年的貿易禁運。

古巴官媒Invasor說，示威活動十三日原為和平性質，後來升級為破壞行為，一小群人向大樓入口投擲石塊，並用大樓接待區的家具在街上縱火，包括一家藥局和一個政府經營的市場也成為攻擊目標。有社媒影片顯示，有人向窗戶投擲石塊，同時高喊「自由」，街道中央燃起熊熊大火。

另有社媒影片顯示，在一聲槍響後，鏡頭拍到一人躺在地上。古巴官媒否認網路上關於此人遭警察槍殺的報導，聲稱沒人被槍擊所傷。