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中美AI探礦 爭奪非洲地下寶藏

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

隨著地表易採礦藏日漸枯竭，尋找深埋地下的「隱伏礦」成為全球地質界的新挑戰。在人工智慧（ＡＩ）浪潮下，陸媒指出，中美企業紛紛前往非洲，將ＡＩ技術應用於礦業探勘，其中大陸的深脈控股與美國的KoBold Metals成為重要玩家。

第一財經報導，近年誕生一批ＡＩ探礦公司，集中於中國大陸和美國，如獲比爾蓋茲貝佐斯投資的KoBold Metals等美企；大陸則出現深脈控股等一批ＡＩ探礦企業，這既是技術發展的結果，也是當下市場所需。

深脈控股董事長馮雲端表示，地表易探的淺層礦藏已日趨枯竭，地質工作者不得不走向更深、更險、更複雜的隱伏區域。該公司採「深瞳勘探」系統，結合多光譜與磁法傳感器的無人機及自主採樣機器狗，實現從樣品採集、分析到礦脈定位的全流程ＡＩ化作業。相較傳統勘探，數月的土壤採樣可縮短至數周，大幅降低成本並提升準確度。

四川綜合地質調查研究所付小方指，大陸國內好找的礦，已經被找得差不多了，即便有露天礦也是天價，而非洲還有露天礦，能用ＡＩ找到露天、直接可見的礦。

他並指，礦物樣本鑑定也正在ＡＩ化，從無人機數據採集到機器狗採樣，再到ＡＩ分析，可將勘探區縮小到幾平方公里範圍內。

KoBold Metals則在尚比亞Mingomba項目發現高品質銅礦，已投資超過兩億美元，是當地最大的美國投資企業。核心區銅含量超過百分之五，高於現有銅礦平均百分之○點六。

公司總裁Josh Goldman表示，ＡＩ探礦可以縮小勘探範圍，提高投資回報率。KoBold Metals也將勘探範圍擴展至納米比亞的鋰與鎳礦。

報導稱，ＡＩ探礦雖尚在起步階段，但是其在高風險礦區、海外資源整合及精準作業等方面的潛力正逐步顯現，將改變全球礦業勘探模式。

非洲 比爾蓋茲 貝佐斯 中美 AI 稀土

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