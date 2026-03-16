川習會倒數／巴黎登場 中美經貿會談 鋪路川習會

當地時間十五日上午，中美兩國經貿團隊在法國巴黎舉行新一輪經貿會談。路透報導，此次會談除檢視雙方貿易休戰進展，也將為美國總統川普本月底可能訪問北京、與大陸國家主席習近平會晤鋪路。專家認為，即使接下來中美舉行領袖峰會，結果也可能僅呈現表面進展，實際上仍維持近幾個月的局面。

此次預計進行兩日的會談，由美國財長貝森特與大陸副總理何立峰領銜，美貿易代表葛里爾也將參與。消息人士表示，雙方將在巴黎經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）總部會面。

會談舉行之際，新華社刊文稱，在全球經濟復甦乏力、國際局勢變亂交織下，國際社會普遍期待中美相向而行，為兩國經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。去年以來「兩國元首」保持良好交往，為中美關係提供重要戰略保障。中美過去五輪磋商已取得積極成果，應繼續秉持平等、尊重、互惠原則，維護經貿關係穩定。

路透報導，這次會談預計聚焦多項敏感議題，包括美國對大陸商品的關稅、大陸稀土礦物與磁體供應、美國對高科技產品出口管制，以及大陸採購美國農產品等。不過，有分析人士直言，由於準備時間有限，加上華府近期注意力集中在對伊朗戰事上，無論巴黎會談或隨後可能舉行的「川習會」，出現重大突破機會都不高。

華府智庫ＣＳＩＳ中國經濟專家甘思德表示，雙方目前最低目標是維持對話，避免局勢再升高。川普可能希望在北京會談時獲得大陸新的採購承諾，包括購買波音客機、增加液化天然氣與黃豆進口，但若要換取這些成果，美方可能需在部分高科技出口管制上做出讓步。他認為，川習會更可能出現的情況，是峰會表面顯示取得進展，但實際上大致維持過去幾個月的狀態。

會談還將檢視二○二五年十月川普與習近平在南韓釜山宣布的貿易休戰協議落實情況。當時該協議緩和中美貿易緊張局勢，美國降低部分對大陸商品關稅，大陸暫停一年對稀土出口嚴格限制，同時美國暫停擴大對大陸企業科技出口黑名單。大陸承諾購買一千二百萬公噸美國黃豆，並在二○二六年增加至二千五百萬公噸。

稀土供應仍是爭議焦點。儘管部分產業仍能取得大陸稀土出口，美國航太與半導體企業卻面臨關鍵材料短缺。影響會談的因素還包括，美方近期對大陸及其他十五個貿易夥伴啟動新「三○一條款」調查，北京已對相關調查表示譴責，並稱保留採取反制措施權利。