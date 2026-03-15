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歐盟延長對俄制裁半年 援烏貸款內部仍存分歧

中央社／ 布魯塞爾15日專電
歐盟理事會宣布延長一項對俄羅斯的制裁至今年9月15日。這份名單上共有約2600名個人與實體，因涉及破壞烏克蘭領土完整等原因而被制裁。（路透）
歐盟理事會宣布延長一項對俄羅斯的制裁至今年9月15日。這份名單上共有約2600名個人與實體，因涉及破壞烏克蘭領土完整等原因而被制裁。（路透）

歐盟理事會宣布延長一項對俄羅斯的制裁至今年9月15日。這份名單上共有約2600名個人與實體，因涉及破壞烏克蘭領土完整等原因而被制裁。

經過數週的談判，歐盟成員國在制裁時間到期前做出決議，同意延長對俄羅斯的制裁。這份決議隨後由歐盟理事會（European Council）正式對外發布。

根據這份文件，歐盟理事會針對威脅或破壞烏克蘭領土完整、主權與獨立性的責任人的制裁，再延長6個月，直到今年9月15日。目前這份制裁名單上約有2600名個人與實體。

歐盟理事會說明，因制裁而實施的限制性措施包含旅行限制、資產凍結，以及禁止他人向被制裁者提供資金或其他經濟資源。

這次的延長制裁決議中，將7人從中移除，其中5人是因為死亡。據比利時通訊社，另外2人被移除的原因則是證據不足。

歐盟理事會指出，俄羅斯對烏克蘭發動軍事侵略後，歐盟大幅擴張了對俄制裁，目的是為了削弱俄羅斯的經濟基礎，剝奪其獲取關鍵技術與市場的管道，並大幅遏制發動戰爭的能力。

歐盟堅定支持烏克蘭在國際公認邊界內的獨立、主權與領土完整。將繼續與志同道合的夥伴及盟友協調，向烏克蘭及其人民提供全面的政治、財政、經濟、人道、軍事及外交支援。

雖然歐盟成員國一致通過延長對俄制裁，但是內部的立場分歧仍然存在，特別是匈牙利並不支持歐盟向烏克蘭提供900億歐元貸款的計畫，同時，也擱置對俄羅斯的新制裁方案。

歐盟成員國領導人將於19日舉行峰會，預計會再次討論這項議題。

匈牙利 歐盟 烏克蘭

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