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川普籲韓派軍艦至荷莫茲海峽護航 青瓦台謹慎因應
韓國總統府青瓦台今天表示，針對美國總統川普要求韓國派遣軍艦前往荷莫茲海峽一事，政府將與美方密切協商，並慎重考慮如何因應。
韓聯社今天報導，一名總統府官員表示，韓國關注川普（Donald Trump）在社群媒體上關於波斯灣地區重要的石油運輸航道─荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的發文。
隨著外界對荷莫茲海峽航運中斷的擔憂日益升高，川普昨天呼籲韓國及其他受伊朗試圖關閉荷莫茲海峽影響的國家，派遣軍艦保持海峽「暢通和安全」。
川普也點名中國、法國、日本、韓國和英國，稱這些國家受到伊朗對荷莫茲海峽施加的「人為限制」所影響。
這名官員說：「國際海上航道安全和航行自由符合所有國家利益，並受國際法保護。基於此，我們希望全球海上物流網絡能盡快恢復正常。」
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