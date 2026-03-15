快訊

周三前晴到多雲「清晨2縣市低溫仍下探10度」這天起轉有雨天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

川普籲韓派軍艦至荷莫茲海峽護航 青瓦台謹慎因應

中央社／ 首爾15日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

韓國總統府青瓦台今天表示，針對美國總統川普要求韓國派遣軍艦前往荷莫茲海峽一事，政府將與美方密切協商，並慎重考慮如何因應。

韓聯社今天報導，一名總統府官員表示，韓國關注川普（Donald Trump）在社群媒體上關於波斯灣地區重要的石油運輸航道─荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的發文。

隨著外界對荷莫茲海峽航運中斷的擔憂日益升高，川普昨天呼籲韓國及其他受伊朗試圖關閉荷莫茲海峽影響的國家，派遣軍艦保持海峽「暢通和安全」。

川普也點名中國、法國、日本、韓國和英國，稱這些國家受到伊朗對荷莫茲海峽施加的「人為限制」所影響。

這名官員說：「國際海上航道安全和航行自由符合所有國家利益，並受國際法保護。基於此，我們希望全球海上物流網絡能盡快恢復正常。」

美國 軍艦 青瓦台

延伸閱讀

美籲各國派艦護航 日本執政黨高層稱「門檻極高」

日本不排除派軍艦護航荷莫茲！坦言有1難題 南韓立場曝光

中東戰爭第15天／川普籲各國派艦護航 最新發展一次看

川普拉多國護航荷莫茲 陸官媒諷：美國居然這樣求中國

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

川普籲韓派軍艦至荷莫茲海峽護航 青瓦台謹慎因應

韓國總統府青瓦台今天表示，針對美國總統川普要求韓國派遣軍艦前往荷莫茲海峽一事，政府將與美方密切協商，並慎重考慮如何因應

「不要讓柯文哲入境」反柯日本議員遭踢爆 600萬政治獻金去向不明

日本神戶市議員上畠寬弘，因為呼籲日本政府不要讓柯文哲入境，引發關注。

美中經貿高層巴黎磋商鋪路川習會 專家不看好重大突破

美中經貿高階官員今天在巴黎展開會談，處理貿易休戰問題，並為美國總統川普3月底赴北京會晤中國國家主席習近平鋪路。但專家指出...

訪中行程繞道？川普見南韓總理 透露有意川金會

美國總統川普13日在白宮與南韓國務總理金民錫會談20分鐘。根據金民錫轉述，川普透露了他想北韓領導人金正恩再次見面的意願，且「可能也或不會」在他訪問中國的期間發生。不過，北韓14日向日本海方向發射了10多枚導彈，一次發射這麼多導彈極為罕見。

台灣在南美最後友邦 巴拉圭成美中角力戰場

去年底，巴拉圭反對派議員加萊亞諾(Leidy Galeano)訪問中國六個城市，行程全由北京全額招待。知情人士透露，訪問由中國駐巴西聖保羅總領事館邀請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。