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越南民眾5年一度投票喊開心 盼選出有利國家代表

中央社／ 河內15日專電

5年一度的越南國會與地方議會選舉15日登場，計逾7350萬選民大動員，為越共改革政策延續與執行的重要里程碑。河內投票所繁忙送往迎來。選民告訴記者，很開心能投票，盼選出有利國家發展的代表。

15日一早，越南首都河內空氣中瀰漫不一樣氛圍，街上充滿紅黃色的政治標語。穿著得體的民眾手中捏著白色投票通知單，穿越馬路，走進一間間投票所。

5年一度的越南選舉今天登場，預計有7350萬到7800萬名公民將於15日出門投票，選出500名第16屆國會代表及2026年到2031年各級人民議會代表。

在一黨制的越南，共產黨為最高意志與指揮決策中心，一院制議會有時可針對擬議的法律進行修改。

中央社走訪河內的幾間投票所，有的設在學校大堂，有的則在寺廟、偉人故居等古蹟內，各有特色。所內工作人員忙碌引導市民領票、投票。

投票所大門寫著政治標語，廣播播放投票宣導，現場秩序良好。一旁的公布欄上，張貼著該郡候選人的個人資料與政見。

18歲的大學生明孝（Minh Hiếu）是首投族，表示還特別研究該如何投票。她告訴中央社：「我有稍微研究議會代表候選人的資料。第一次參與選舉，我覺得很興奮。」

阿葉（Diệp）第二次投票，上一次她剛好18歲。她向記者說道：「我很開心，也以國家為榮。在投票之前，我會看候選人的政見，因為需要思考哪個人才能幫助國家未來發展，也希望勝選者能帶領國家更加繁榮。」

國會主席陳青敏（Trần Thanh Mẫn）告訴當地媒體，選舉結果將23日公布。根據越南通訊社報導，過去7屆國會選舉的投票率均超過99%。

選民將投票選出地方人民議會代表，再由勝選議員投票選出更上層的全國議會代表。選民表示，希望他們的選票能繼續推進越南，走在由越共總書記蘇林（Tô Lâm）領導的現代化與改革道路上。

在今年1月，5年一度的黨代表大會中已確認蘇林將連任總書記，這是越南最高權力領導職位；當時黨代表大會也選出最高決策機構政治局的19名官員。

新國會預計4月初開議，將表決通過由共產黨事先提名的國家最高領導人，包括國家主席與總理。

法新社與路透社報導，外界普遍預期越共中央總書記蘇林也將成為越南下一任國家主席，同時擔任兩項最重要職務。其政治架構與中國類似，中國國家主席習近平也同時擔任中共中央總書記和國家主席。

投票 越南 共產黨

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