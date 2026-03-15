美中經貿高層巴黎磋商鋪路川習會 專家不看好重大突破

美中經貿高階官員今天在巴黎展開會談，處理貿易休戰問題，並為美國總統川普3月底赴北京會晤中國國家主席習近平鋪路。但專家指出，無論是巴黎會談或川習會，雙方恐怕都難有重大貿易突破。

路透社報導，這次會談是由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及中國國務院副總理何立峰領銜，預料聚焦討論美國關稅政策調整、中國稀土礦與磁鐵對美出口、美國高科技產品出口管制、中國採購美國農產品等議題。

一名美國財政部官員表示，美中代表是在經濟合作暨發展組織（OECD）的巴黎總部會面。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也預定出席會議。

這場會談延續美中兩國去年在歐洲多座城市召開的一系列磋商，其旨在緩和全球兩大經濟體的緊張關係，避免雙邊貿易瀕臨瓦解。

巴黎會談可能提及當前伊朗戰爭，並尤其關切油價飆升與荷莫茲海峽（Hormuz Strait）關閉的影響。中國約有45%進口石油需經該海峽運輸。

雙方也預計檢視，川普（Donald Trump）和習近平去年10月在韓國釜山宣布貿易休戰後，兩國各項承諾的履行狀況。

例如，美國對中國商品降低關稅，暫停將更多中企列入禁止購買美國高科技產品的黑名單；中國將嚴格的稀土出口管制措施暫緩一年，並同意大量採購美國黃豆。

根據貝森特等美國官員，中國目前已履行其在釜山協議做出的承諾，黃豆採購達成初步目標。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）資深研究員威廉．周（William Chou，音譯）談到，美國在巴黎會談的優先事項可能是「（推動）中國採購農產品，以及短期內擴大取得中國稀土資源」。

此外，葛里爾與貝森特也為巴黎會談帶來棘手問題。美國已就工業產能過剩引發的不公平貿易問題，對中國及另外15個主要貿易夥伴啟動新一輪「301條款」（Section 301）調查，這可能在幾個月內帶來新一波關稅。

包括中國在內，葛里爾也對60個國家就強迫勞動問題展開類似調查，這可能導致某些商品無法進入美國市場。

美中貿易分析人士指出，鑒於籌備時間有限，且華府此刻重心放在美國和以色列對伊朗的戰事，無論是巴黎會談或之後的北京川習會，雙方都不太可能達成重大貿易突破。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）表示：「我認為美中雙方把最低目標設在舉行會談，這某種程度上有助穩住局勢，避免關係破裂或緊張局面再度升高。」

甘思德補充道，川普可能希望讓北京許下重大承諾，例如訂購新的波音（Boeing）飛機、採購更多美國液化天然氣和黃豆，但要實現這些目標，他或許也得在美國出口管制方面做出讓步。

甘思德還提到，川習會屆時很可能「表面上看似有進展，實際上只是讓局面維持在過去4個月來的狀態」。

川普預計3月31日至4月2日訪問中國，期間將舉行川習會。此外，兩人今年還可能在11月中國主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會、12月美國主辦的20國集團（G20）峰會見面，屆時或許有機會取得更具體進展。