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美籲各國派艦護航 日本執政黨高層稱「門檻極高」

中央社／ 東京15日綜合外電報導

美國再次呼籲日本等國派船艦到荷莫茲海峽後，日本自民黨高層小林鷹之今天就此直言「門檻極高」，但也說「在法理上，無法排除可能性，若目前的衝突持續，應該審慎判斷」。

中東戰爭今天進入第15天，美國總統川普（DonaldTrump）美東時間14日發文，期待中國、法國、日本、韓國、英國等國派遣軍艦，協助全球石油供應要道荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的安全。

「朝日新聞」報導，自民黨政調會長小林鷹之今天在日本放送協會（NHK）的討論節目提到為了保護通過荷莫茲海峽船隻的安全，而派出自衛隊的法源時指出，日本政府目前並未認定構成「存亡危機事態」或「重要影響事態」等。

小林也表示，希望日本政府「冷靜地觀察中東情勢如何變化，並妥善因應」。

而川普發表這番話的時機正逢日本首相高市早苗即將訪美。高市預計本月19日與川普舉行雙邊領袖會談。小林也表示，「川普的發言有時會出現變化，希望（高市）能弄清楚（川普）真正的意思是什麼」。

而日本在野黨中道改革聯合政調會長岡本三成強調，「（川普）很可能會提出日本做不到的選項。」他也要求，「希望首相絕對不要承諾任何做不到的事情。」

另外一個在野黨國民民主黨政調會長濱口誠則表示，「伊朗局勢應由整個國際社會共同努力解決。如果首相訪問美國，也希望能與川普討論未來如何推動解決途徑。」

高市 中東情勢 NHK

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