「不要讓柯文哲入境」反柯日本議員遭踢爆 600萬政治獻金去向不明

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】日本神戶市議員上畠寬弘，因為呼籲日本政府不要讓柯文哲入境，引發關注。

有台灣民眾爆料指出，上畠議員涉及的鎌倉市酬勞返還訴訟，在西元2023年被橫濱地院判決敗訴。台灣民眾提醒上畠議員：「您是否有義務不僅向日本選民，也向關注您言論的台灣讀者做出說明？在指導他國司法之前，先真誠面對自己的司法判決並履行說明責任，才是政治家應有的本分。」

上畠曾經因為3000萬日圓（約600萬元新台幣）政治獻金用途不明而陷入爭議。當時因為3000萬日圓成為「用途不明金」而遭質疑的「高市應援團」上畠市議員辯解稱「我的政治活動並非市議員等級」。

當時日本媒體報導提到這場爭議「能查明用途的僅有8萬日圓，其餘皆去向不明。」

根據當時的收支報告書，2023年的組織活動費約為3370萬日圓，但是列出明細的僅有8萬703日圓的郵資。到了2024年的情況也類似，大約3090萬日圓的支出中，僅列出兩筆名片印刷費與機票費用，共計24萬1647日圓。其他剩餘的3060萬日圓全數成為「用途不明金」。

當時日本記者要求查看收據時，上畠議員答應「可以」，但拿出的多是便利商店或高速公路過路費的收據。至於支付給「代理人」的謝禮收據，他則以「會暴露個人姓名」為由拒絕提供。

上畠議員驚人的外貌轉變，也曾經引發關注，他自稱「四年前我的體重是115公斤，透過減肥減到了65公斤。」還包括「以模特兒身份免費接受了眼瞼手術。」

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