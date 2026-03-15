聽新聞
0:00 / 0:00
巴勒斯坦：以軍約旦河西岸開火 夫婦與2幼子喪命
巴勒斯坦衛生部表示，以色列軍隊今天在遭占領的約旦河西岸（West Bank）北部開槍射殺一對巴勒斯坦夫婦及他們兩名幼子。
法新社報導，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian RedCrescent）同樣表示，他們團隊在塔蒙（Tammun）一輛遭以色列軍方開火的車輛中，發現兩名成人及兩名孩童的遺體。
以色列軍方回應法新社詢問時表示，正在了解相關事件的報導。
巴勒斯坦衛生部發表聲明說，醫院收到一名37歲男子、一名35歲女子，以及兩名分別年僅5歲與7歲男童的遺體，並補充所有罹難者均為槍傷。
巴勒斯坦通訊社瓦法社（WAFA）報導，這對夫婦另外兩名分別為8歲及11歲的孩子，也在今天清晨這起事件中受傷。
巴勒斯坦當局與聯合國表示，近來約旦河西岸致命攻擊事件激增，多數由以色列屯墾者所為，3月以來已有至少5名巴勒斯坦人遇害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。