首爾膠囊旅館大火釀10傷！50多歲日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

南韓首爾市中區小公洞一處膠囊旅館14日晚間傳出火警，造成10名外籍旅客受傷，其中3人重傷、7人輕傷，包括一名50多歲日籍女性至今仍昏迷，另外還有16人失聯。當局15日上午10時已展開調查，希望盡快釐清切確起火點和肇事原因。

韓媒YTN News指出，火災當天共66人預訂住房，入住起火處3樓的旅客共有45人，其中外籍旅客占26人、韓籍旅客占19人。紐西斯通訊社補充，辦理入住的26名外籍旅客中，有16人無法取得聯繫，由於辦理入住主要透過簡訊，因此火災初期難以聯絡上房客確認位置。消防當局正與警方、南韓外交部等相關部門合作，協助以定位搜尋失聯者下落。

韓聯社報導，事發旅館鄰近明洞，每晚房價約3萬至5萬韓元（約台幣700元至1200元），因價格相對便宜，吸引不少預算有限的外國觀光客入住；這起火災受害者多為外籍旅客。

這間膠囊旅館內並非一般獨立客房，而是以僅容一人躺臥的床位空間，採上下兩層、如蜂巢般密集排列。一名住客曾在住宿平台留言指出，由於空間狹窄、缺乏放置行李的地方，走廊常被行李塞滿。

在狹小空間內擠進大量旅客，加上行李堆放影響通行，外界研判這類旅館在結構上本就不利疏散逃生，稍有不慎就可能釀成重大事故。

事發地點半徑2公里內，還有5家類似膠囊旅館。

隨著南韓天團防彈少年團（BTS）21日將在附近光化門演出，外界也呼籲有關單位盡速對類似旅宿展開安全檢查，確認消防設備與逃生動線是否完善。