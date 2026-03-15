越南國會大選登場 逾9成候選人為共產黨籍

越南今天舉行5年一度大選，近7350萬選民將投票選出500席國會議員，以及地方議會代表。參選國會議員的候選人有93%為共產黨籍；預料共產黨將繼續壓倒性掌控國會。

實際上，越南最具影響力的職位，在選民投票前就已由共產黨高層做成決定。雖是如此，這仍是一黨獨大的越南罕見的民主實踐。

根據越南國家選舉委員會資料，參選國會議員的864名候選人中，有近93%是共產黨黨員，只有7.5%是無黨籍候選人，較2021年的8.5%略減，顯示共產黨將繼續全面掌握國會。

在目前的國會中，長期執政的共產黨控制97%的席次。國會幾乎沒有能力挑戰黨的重要決策，包括人事任命，僅偶爾對提案法規進行修正。

選舉有結果之後，新國會預計4月初開議，將表決通過由共產黨事先提名的國家最高領導人，包括國家主席與總理。

在今年1月，5年一度的黨代表大會中已確認蘇林（To Lam）為總書記，這是越南最高權力領導職位；當時黨代表大會也選出最高決策機構政治局的19名官員。

在國會開議前，共產黨將正式宣布國家領導人提名人選。外界普遍認為，蘇林出任越南國家主席只是例行程序。

本屆國會議員候選人名單中，有幾位知名企業領袖身兼共產黨黨員身分，包括越南市值最大銀行越南外貿銀行（Vietcombank）總裁阮清松（Nguyen Thanh Tung），以及科技公司VNG董事長黎洪明（Le Hong Minh），該公司擁有越南最受歡迎的通訊軟體Zalo。

這次國會選舉約有55%的候選人為男性，比例與上屆相當。2021年選舉中，女性當選比例約為3成。

國會議長陳清文（Tran Thanh Man）告訴當地媒體，選舉結果將在3月23日揭曉。

據越通社統計，過去7屆國會選舉投票率皆超過99%。