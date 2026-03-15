日媒：中國衛星頻繁通過 日本政府加強警戒

日媒今天披露，被認為是共軍偵查用的人工衛星群，約每10分鐘通過日本上空1次，而在日本自衛隊與美軍基地周邊上空，每2小時左右約有10顆衛星通過。日本政府已經為此加強警戒。

「讀賣新聞」使用美國太空軍在人工衛星追蹤網站Space-Track的公開數據，並在太空專家與民間公司等方面的協助之下，分析中國衛星「遙感」的動態。在截至2025年12月確認到的約160顆「遙感」衛星，讀賣新聞把過去3年，高度疑似被調整過的衛星動態視為仍在運行，並從中選擇約80顆分析。

透過電腦重現這些衛星的動態後，得知這些衛星在北緯35度與南緯35度之間重點繞行，範圍包含日本、台灣等地。而且數顆遙測衛星接連飛來，以約每10分鐘一次的頻率通過日本上空，經過自衛隊與美軍基地所在的神奈川縣橫須賀市、長崎縣佐世保市、沖繩縣，以及台灣、南海和美軍基地所在的關島上空。

另外，讀賣新聞分析「遙感」12月下旬約為期1週的軌道後，得知平均一天通過美國海軍橫須賀基地周邊上空約60次。

報導指出，日本政府已經掌握這些衛星群的動態，研判目的可能是為了在台灣發生緊急事態（台灣有事）之際，掌握日本與美國的動態，日本政府已為此加強警戒。

日本航空自衛隊的前幹部表示，「日本與美國部隊的部署狀況可能已時常被中國方面掌握」；自衛隊另一名前幹部則研判，「中國可能試圖建立能追蹤美軍動向的監視能力。」