波蘭總統否決歐盟國防貸款案 總理B計畫另尋出路

波蘭總理圖斯克政府近期啟動「B計畫」，旨在規避總統納夫羅茨基對歐盟「歐洲安全行動」（Security Action for Europe，SAFE）國防貸款法案的否決權，確保約250億歐元（約新台幣9200億元）資金投入國防現代化。

波蘭國會2月通過參與歐盟「歐洲安全行動」計畫用於強化防空與飛彈防禦能力，以應對俄羅斯威脅。英文網路媒體「波蘭筆記」（Notes from Poland）報導，納夫羅茨基行使否決權理由在於國家主權與財政安全，這將使波蘭背負債務，並給予歐盟干預波蘭國防政策的權力。

波蘭是半總統制國家，雖然總理圖斯克（Donald Tusk）握有大權，但總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）擁有不可忽視的否決權，雙方分屬不同黨，經常在司法改革與外交政策上對峙，此舉反映波蘭府院在預算主導權上的高度對立。

報導指出，圖斯克政府「B計畫」的巨額貸款將由國防部長透過「武裝部隊支援基金」（FWSZ）全權主導，代表無需總統府逐項審核採購型號與資金流向，運用現行行政法規與歐盟委員會對接。

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）強調，國家安全利益高於黨派分歧，資金將專款用於預警系統、邊境防禦及網絡安全。