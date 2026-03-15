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中越邊境國防交流 海軍艦艇聯合巡邏訓練
中國和越南將舉行邊境國防友好交流活動，雙方將組織海軍艦艇進行聯合巡邏和訓練。
據官媒央視新聞網今天的消息，中越第10次邊境國防友好交流活動將於「3月中旬」在中國廣西壯族自治區、越南廣寧省相關地區、口岸及北部灣海域舉行。
期間雙方將組織海軍艦艇編隊聯合巡邏和聯合訓練、邊境義診、邊境軍民文體聯歡等。
中國國防部表示，這次活動將進一步增進兩國兩軍傳統友誼，密切兩軍各層級人員交往互信，深化雙方務實合作，提升共同維護邊境和相關海域安全能力。
中越此前也宣布將舉行外交、國防、公安「3+3」首次部長級會議。
據中國外交部，應越方邀請，中國外交部長王毅、公安部長王小洪與國防部長董軍於15至17日赴越南出席中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議。
陸媒直新聞引述分析表示，在地緣博弈加劇之際，這是中越兩國在戰略層面相互呼應、深化合作的關鍵訊號。
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