中越邊境國防交流 海軍艦艇聯合巡邏訓練

美伊衝突升高後，連接波斯灣與全球能源命脈的荷莫茲海峽航運幾近停擺，油輪通行量一度暴跌逾九成，超過400艘船滯留波斯灣。然而在封鎖與戰爭陰影下，一批被稱為「影子船隊」的油輪仍悄悄穿越海峽。這些船隻常關閉追蹤應答器、變更船籍或透過空殼公司操作，在公海進行船對船轉運，將走私石油送往黑市。當中東海運體系被戰火撼動，這條灰色航線仍讓非法貿易持續流動，也讓全球能源秩序出現更難預測的裂縫。

2026-03-15 09:01