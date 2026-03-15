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奈及利亞村莊遭搶匪洗劫 維安士兵等20人罹難
奈及利亞地方發展組織今天表示，中部高原州一座村莊昨天遭遇搶匪襲擊，造成維安士兵等20人遇害，村莊財物遭洗劫。
法新社報導，當地稱為「盜匪」的綁架集團，經常在奈及利亞洗劫村莊，綁架大批人員以勒索贖金。
地方組織卡納姆發展協會（Kanam Development Association，KADA）在聲明中指出，昨天發生的這起襲擊事件，地點在中部的高原州（Plateau state）的村落。武裝份子伏擊正在巡邏的士兵；槍手隨後闖入附近村莊，搶奪牛隻等財物。
卡納姆發展協會表示，罹難者包括12名維安人員和8名參與守護家園的民眾。
發展協會指出，原本已貧弱的農村社區，因為此一事件苦難加劇。近年來這一帶村莊已多次遭遇襲擊，人員被綁架。
非洲人口最多的國家奈及利亞也在對抗叛亂問題，軍方試圖打擊極端伊斯蘭分子的升溫暴力，而區域內還有其他武裝團體，使得情勢更加複雜。
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