阿姆斯特丹猶太學校發生小爆炸 市長：蓄意攻擊

荷蘭阿姆斯特丹一所猶太學校今天清晨發生爆炸，造成輕微損害，幸無人受傷；市長形容這是「針對猶太社群的蓄意攻擊」。

路透社報導，事發地點在阿姆斯特丹南邊一處高級住宅區的學校，學校排水管受損，外牆被燒黑。

市長哈賽瑪（Femke Halsema）表示，當局高度重視此事，並加強猶太設施的安全措施。

哈賽瑪說：「這是一起針對猶太社群的懦弱攻擊行為...阿姆斯特丹的猶太人越來越頻繁面對反猶事件，這是令人無法接受的。」

這所學校是荷蘭唯一專為正統猶太人所設學校，過去也曾受威脅，校園四週多有尖銳金屬圍牆作防護。

荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）稱今天這起攻擊「極其可怕」，並表示猶太社群因此感到恐懼和憤怒，是可以理解的。

葉騰在X平台上寫道：「猶太機構設施的安全是我們關注的重點」。

另外，在鹿特丹（Rotterdam）市中心一間猶太會堂昨晚也發生縱火攻擊事件，之後首都阿姆斯特丹的猶太會堂及有關設施已經加強安全措施。