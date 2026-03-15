北韓稱多管火箭試射精準命中 金正恩親自督導

日本首相高市早苗十四日親臨防衛大學（自衛隊官校）畢業典禮。她致詞時點名中國大陸和北韓（簡稱朝）增強軍力，以及陸朝與俄國加強聯手；「不排除研議與評估各種選項，致力從根本上強化防衛能力」。

2026-03-15 00:00