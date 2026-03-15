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北韓稱多管火箭試射精準命中 金正恩親自督導

中央社／ 首爾15日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。歐新社
北韓領導人金正恩。歐新社

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩14日親自督導600毫米口徑多管火箭發射器的試射。

北韓中央通信社指出：「發射的火箭擊中大約364.4公里外的朝鮮東海島嶼目標，精確度百分之百。」

時值美國與南韓正進行聯合軍演，美國總統川普（Donald Trump）也重申與平壤展開對話意願之際，南韓軍方14日表示，北韓當天向東海發射超過10枚彈道飛彈

南韓聯合參謀本部發表聲明指出，這些飛彈於當地時間下午1時20分左右，從北韓首都平壤附近地區朝東部海域發射。

美國 平壤 彈道飛彈 金正恩 川普

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