北韓稱多管火箭試射精準命中 金正恩親自督導
北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩14日親自督導600毫米口徑多管火箭發射器的試射。
北韓中央通信社指出：「發射的火箭擊中大約364.4公里外的朝鮮東海島嶼目標，精確度百分之百。」
時值美國與南韓正進行聯合軍演，美國總統川普（Donald Trump）也重申與平壤展開對話意願之際，南韓軍方14日表示，北韓當天向東海發射超過10枚彈道飛彈，
南韓聯合參謀本部發表聲明指出，這些飛彈於當地時間下午1時20分左右，從北韓首都平壤附近地區朝東部海域發射。
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