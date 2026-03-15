前英相蘇納克：應嚇阻台海衝突 防比中東更大衝擊

前英國首相蘇納克今天發表專欄文章提到，伊朗對荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）航運的干擾提醒各界，一旦台灣海峽爆發衝突，對全球供應鏈的衝擊將更巨大，嚇阻台海爆發衝突至關重要。

具財經專業和從業背景、2022年10月至2024年7月在英國保守黨執政期間擔任首相的蘇納克（Rishi Sunak）指出，途經台灣海峽的全球一年貿易額高達2.4兆美元（約新台幣77兆元）；此外，一旦在台灣生產的晶片出口受阻，全球經濟將大受影響。

蘇納克在英國「泰晤士報」（The Times）刊登的文章提到，身為首相，有些地名總會深印腦海，它們是台灣海峽、馬六甲海峽（Malacca Strait）、曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait，連接紅海和亞丁灣）、翁拜海峽（Ombai Strait，連接太平洋和印度洋），以及荷莫茲海峽。

蘇納克指出，這5個地方是全球經濟的「鎖喉點」；一旦它們常出現在（機密）簡報中，即意味首相需做好準備，危機可能發生。這5個地方同時也位於地緣政治斷層線上。

蘇納克提到，在最近一場中東戰爭爆發之前，外界多假設伊朗最終不會封鎖荷莫茲海峽，因為伊朗有超過3/4的國庫收入仰賴途經荷莫茲海峽的貨品出口。然而，伊朗政權正試圖僅對「友好」勢力開放海峽，要全球經濟付出越來越高的代價。

值得一提的是，另有分析認為，中國不至於封鎖台海等周邊水域，因為作為世界第二大經濟體，中國恐難承受貿易活動遭干擾引發的沉重成本。

另一方面，蘇納克寫道，若美國最終未能確保重啟荷莫茲海峽國際航運，引發的效應恐將相當深遠，且不限於經濟層面。

蘇納克指出，全球霸權被期待發揮的一大功能，即是確保國際航道暢通，一如19世紀至20世紀初期大英帝國皇家海軍在世界各地扮演的角色，而這也是1945年以來，美國長期在做的事。

蘇納克提到，他在首相任內決定派兵與美國一同轟炸葉門激進武裝組織「青年運動」（Houthi），動機之一即為確保曼德海峽航運暢通。然而，一旦美國無法確保荷莫茲海峽航運暢通，「美國盛世」（Pax Americana）恐再度遭挫傷。

荷莫茲海峽危機衝擊能源、原物料及各項貨品供應，影響範圍涵蓋半導體產業。蘇納克指出，這是繼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏克蘭戰爭，以及中國去年威脅阻斷稀土出口供應後，世界在6年內遭遇的第4波供應鏈震撼。

然而，通過荷莫茲海峽的全球一年貿易額估計是1.2兆美元，途經台灣海峽的則高達2.4兆美元，相當於2倍。

蘇納克寫道，嚇阻台海爆發衝突至關重要，但有個無法輕忽的危險是，中國現在可能認為「有機可趁」。

蘇納克分析，自2月底對伊朗發動打擊至今，美國已用掉超過一年供應量的「戰斧」飛彈（Tomahawk）和「愛國者」飛彈攔截系統（Patriot），而在此之前，一些分析即指出，一旦台海爆發戰爭，在第一週戰事結束以前，美國即可能耗盡長程精準打擊武器。

蘇納克指出，在日益不穩定的世界，無法快速生產武器成為西方最大弱點之一。他舉例，美國軍工企業洛克希德馬丁（Lockheed Martin）得花7年才能將「愛國者」飛彈攔截系統的產量提高為既有的4倍，這可謂相當危險。

然而，穩定的地緣政治局勢恐已「一去不回」，蘇納克示警，這也影響國際商業運作和供應鏈規劃。

他舉例，有一家在任何歐洲戰事預計都將扮演要角的企業已要求供應商盡可能勿從台灣、中國、美國進貨，主要原因分別是台灣面臨被攻擊的風險、中國是潛在的侵略者，而美國則是如今充滿不可預測性。供應商被要求，若它們仍選擇從這些地方進貨，則必須有長達一年的庫存。

蘇納克另舉例，有一家國防企業已開始運用訂單增加帶來的營收，投入更多資金於採購稀土，且目標庫存量為4年。

蘇納克呼籲，若不想見到西方衰落滅亡，就該謹記羅馬人的教誨：想要和平，必先備戰。