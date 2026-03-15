反制美韓軍演 北韓射彈10多枚

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導

南韓聯合參謀本部（聯參）十四日說，北韓同日下午約一時廿分（台灣時間同日中午十二時廿分）向日本海發射十多枚彈道飛彈。這是北韓今年第三次射彈。北韓上次是一月廿七日向日本海射彈，即相隔四十七天再次發射。

日媒引述相關人士報導，日本防衛省研判是短程彈道飛彈，彈著點在日本專屬經濟區（ＥＥＺ）外，最高飛行高度約八十公里，朝東北方飛行約三四○公里；聯參則研判約三五○公里。

韓媒報導指出，北韓一次性發射達十多枚彈道飛彈極為罕見；發射地點在北韓首都平壤的順安區。

南韓正與盟邦美國舉行年度的春季「自由護盾」（ＦＳ）聯合軍演，預估約一點八萬名南韓官兵參演，自九日持續至十九日、為期十一天；美軍參演兵力尚不清楚。此一戰區層級的聯演旨在為朝鮮半島可能出現的突發情況做準備。

南韓國家安保室指出，北韓射彈屬於違反聯合國安理會決議的挑釁行為，並要求平壤立即停止相關舉動。日相高市早苗也指示相關單位全力對飛彈參數做情蒐與分析。

外界咸認為，平壤此次射彈旨在藉由「秀肌肉」來反制ＦＳ。北韓官媒「朝中社」日前才報導，金與正揚言，美國及南韓的聯演「可能造成難以想像的可怕後果」。她最近才升任北韓共產黨「朝鮮勞動黨」總務部長，此一要職相當於祕書長。

根據美國及南韓情報單位分析，此次可能是北韓一月廿七日發射的六百公厘超大型火箭砲ＫＮ-廿五。北韓將ＫＮ-廿五視為「戰略攻擊」手段之一，可能可以搭載核彈頭。

美國 朝鮮半島 彈道飛彈 南韓 北韓

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