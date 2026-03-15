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聚焦北韓 川普見南韓總理 有意川金會

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國總統川普（右）十三日在白宮會晤南韓國務總理金民錫（左）。歐新社
美國總統川普（右）十三日在白宮會晤南韓國務總理金民錫（左）。歐新社

美國總統川普十三日在白宮與南韓國務總理金民錫會談廿分鐘。根據金民錫轉述，川普詢問他對北韓的看法，也表達對未來可能和北韓領袖金正恩又一次會面的興趣。

川普十三日在白宮臨時和來訪的金民錫會談。會後金民錫在新聞簡報會中說，川普提到，「與金正恩會面是件好事。但這可能在我訪問中國期間，（也）可能不會在這期間發生，或可能之後發生」。

金民錫自己解讀，川普此話代表川、金又會的時間點，並非此一議題的核心；他更重視的是到底能否真的推進與金正恩的對話及接觸，至於有無與本月底、四月初的北京「川習會」做連結則非首要之務。

金民錫還說，川普基本上是唯一曾與金正恩對話的西方國家領袖，也是當前唯一有能力解決朝鮮半島問題，並擔任和平調解人的領袖。金民錫透露，「川普總統很好奇金正恩是否願意與美國或他對話，並問我對此事的看法」。

金民錫並未詳述向川普提供哪些具體建議，甚至旨在打破目前僵局的計畫，只透露平壤最近的公開言論顯示，金正恩可能對與美國展開對話持開放態度；為了保有和北韓間任何可能的機會，應多多接觸及對話。

金民錫表示，川普對他的建言表達「濃厚」興趣，當場指示白宮幕僚進一步了解。儘管川普第二任的國安戰略（ＮＳＳ）及國防戰略（ＮＤＳ）均對北韓著墨不多，但金民錫認為，北韓議題依然在川普政府的關注範圍內。

另，外界雖普遍研判北韓十四日發射彈道飛彈，旨在對美國和南韓的「自由護盾」聯演示威。但韓媒報導仍指出，金正恩此舉就像對川普和首爾「澆冷水」。

南韓專研北韓議題的「北韓大學院大學」教授梁茂進表示，「川金會」光會面本身就有象徵意義，「然而，真的舉行仍必須有所成果，而且要有能落實成果的環境，但在目前多地烽火連天的國際情勢下並非易事」，待美以伊戰後或俄烏戰後會面的可能性更高；尤其北韓與伊朗關係密切，使北韓與美國的對話也可能更難。

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