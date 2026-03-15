19日美日峰會 將確認合作開採稀土

日媒十三、十四日引述日美外交消息人士報導，對預定十九日舉行的白宮日美峰會，將確認兩國共同開發日本南鳥島海域蘊藏的稀土。日媒報導說，兩國此舉旨在擺脫對中國大陸稀土的依賴，合作致力強化稀土供應鏈；日本目前進口的稀土中，約達七成依賴大陸。

上述人士說，美日在稀土開發上合作的模式，將是雙方出資，並由日方開採和加工精煉。在本周的美日峰會中，日相高市早苗將和東道主美國總統川普簽署一項「行動計畫」，以針對擴大採購稀土等關鍵礦物的貿易協議，而該協議則在由美日主導的七大工業國集團（Ｇ七）和志同道合國家框架下，建構一個關鍵礦物「貿易圈」。

川普去年訪日時的十月廿八日，與高市締結供應和確保稀土等關鍵礦物的相關文件，內容規定開採與加工上的投資及開發合作機制。

南鳥島在行政區畫上為東京都小笠原村，位於廣闊的西太平洋，距東京都心約一九○○公里，是日本「國境之東」。海上自衛隊南鳥島航空派遣隊駐守當地，負責基地設施維護和執行為飛機加油與維修等任務。

日本政府二月宣稱，海洋研究開發機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）的「地球號」已成功從南鳥島外海深達六千公尺的海底，回收大量含稀土的黏土狀沉積物。外界視為日本推動稀土自主供應的重要一步。