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嚇阻對手 高市：各種選項強化防衛力

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗。歐新社
日本首相高市早苗。歐新社

日本首相高市早苗十四日親臨防衛大學（自衛隊官校）畢業典禮。她致詞時點名中國大陸和北韓（簡稱朝）增強軍力，以及陸朝與俄國加強聯手；「不排除研議與評估各種選項，致力從根本上強化防衛能力」。

高市在這所自衛隊軍官搖籃表示，日本面臨二戰後最嚴峻且複雜的安保環境，基於法治的自由開放國際秩序正愈來愈遭受挑戰，今年內將修改「國家安保戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」等「安保三文件」；在人工智慧（ＡＩ）等科技發展下，國防的型態也隨之改變，有必要為今後大量運用無人機的新作戰方式做準備。

高市重申會以日美同盟為基礎來深化與南韓及菲律賓等國的多邊合作。她並將自衛隊幹部定位為「日本防衛力量的核心」，正推動改善待遇及工作環境。防衛大學今年畢業生共三六六人，其中三三二人將成為陸上、海上及航空自衛隊的軍官。

另，日本防衛大臣小泉進次郎十三日說，購自美歐的長程飛彈已開始交貨，包含美製「戰斧」巡弋飛彈與挪威製的空對海及空對地「聯合打擊飛彈」（ＪＳＭ），將配發海上自衛隊，以建構日本的反擊能力。小泉明言，建構反擊能力旨在使潛在的敵人認識到，攻擊日本也無計可施，以達到嚇阻對方的效果。

日本政府預定三月底在九州熊本縣陸上自衛隊「健軍」營區及本州靜岡縣「富士」營區，分別部署「一二式陸基反艦飛彈增程改良型」與「島嶼防衛用高速滑空彈」（ＨＶＧＰ）。這是日本跨出建構從敵方射程外反擊第一步。

原本預估一二式陸基反艦飛彈增程改良型的研發曠日廢時，因此先向美國買四百枚戰斧作為過渡，而戰斧射程可達約一六○○公里。

自衛隊 巡弋飛彈 畢業典禮

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