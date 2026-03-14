北韓射彈道飛彈像「潑了冷水」 韓媒：近期與川普對話可能性低

美國總統川普今天剛表達有意與北韓領導人金正恩對話，北韓就向東海發射10幾枚彈道飛彈，韓媒報導指出，北韓此舉就像是潑了一盆冷水，近期雙方會面可能有難度。

南韓國務總理金民錫今天在白宮與川普會談，川普表達對北韓相關議題的興趣，並強調目前正與金正恩保持良好關係。不過，北韓今天下午1時20分左右從平壤附近發射10幾枚彈道飛彈、射向東海（日本海），進行武力示威。

韓聯社報導指出，北韓一次發射10多枚飛彈相當罕見，外界普遍解讀是對9日開始的韓美聯合軍演「自由護盾」（Freedom Shield，FS）的武力回應。

報導提及，在川普釋出對話訊號後不久，北韓就大量發射彈道飛彈，顯示對與美方對話並無太大興趣，也被視為對目前氣氛潑冷水的挑釁行為。

報導分析，因為美伊戰爭等因素，國際局勢更加複雜，外界普遍分析金正恩目前並沒有太多動機立即回應對話提議。

北韓大學院大學客座教授梁茂進表示，若川普和金正恩會面，即使是會面本身就有象徵意義，「但若真的舉行會談，就必須取得成果，並且要有能落實成果的環境，但在目前各地戰爭持續的國際局勢下並不容易。」他指出，等美伊戰爭或俄烏戰爭結束後再會面的可能性更高。

考慮到北韓與伊朗關係密切，北韓與美國對話也可能變得更加困難。慶南大學極東問題研究所教授林乙出分析，金正恩最警惕的應該就是川普利用會面來進行政治性操作，因此金正恩輕易回應對話提議的可能性非常低。

不過也有分析認為，如同川普與金正恩於2019年在板門店會面，突然推動對話的可能性也不能完全排除。金正恩之前也曾公開說：「如果撤回敵對政策，我們也沒有理由不能與美國保持良好關係。」