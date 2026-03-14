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烏克蘭再遭猛烈空襲 澤倫斯基示警：俄趁中東戰火加強打擊

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭官員今天表示，境內昨天一夜遭到俄羅斯動用400多架無人機和近70枚飛彈猛烈攻擊，造成至少4人死亡。總統澤倫斯基警告，莫斯科將利用中東戰事在歐洲製造更多破壞。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體平台X發文指出，這波攻擊主要目標是基輔州的能源基礎設施，蘇米（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）、第聶伯羅（Dnipro）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）等州也遭到攻擊，俄方共出動約430架無人機和發射68枚飛彈，大多被防空系統擊落。

基輔州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）表示，這波攻擊造成的4人死亡全都在州內，另有15人受傷，當地有4個區紀錄到財產損失。

烏克蘭能源部今天則說，受到俄羅斯昨夜對前線地區的空襲和砲擊影響，在6個州有用戶停電。

澤倫斯基示警：「俄羅斯將試圖利用中東戰爭時機，在歐洲這裡、在烏克蘭造成甚至更大的破壞。」他請求盟邦增產至關重要的防空武器。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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